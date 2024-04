「SA-CHE」耐水高強度のアウトドア財布2種！SA-CHE「野良道具製作所」コラボグッズ

バッグメーカーのStylo inc.が運営、バッグ小物類を展開する「SA-CHE」は、ノラクリエイトが運営する「野良道具製作所」とのコラボレーションを記念して、『SA-CHE コーデュラ バリスティック(R) アウトドアULミニウォレットプラス』と『SA-CHE X-PAC(TM) アウトドアULミニウォレットプラス』を公式オンラインストアにて2024年4月9日(火)に販売開始します。

SA-CHE×野良道具製作所「SA-CHE コーデュラ バリスティック(R) アウトドアULミニウォレットプラス」「SA-CHE X-PAC(TM) アウトドアULミニウォレットプラス」

株式会社ノラクリエイト代表の里崎 亮氏が、前々からどうしても自分が欲しい機能があり、「SA-CHE」ミニウォレットとのコラボ製作がスタート。

常に持ち歩くミニウォレットこそ毎日の酷使に耐える頑丈さが必要だという結論に至り、頑強な1680D コーデュラ バリスティック(R)ナイロンを採用。

さらにサイズや細部も完全に納得のいくまで仕様変更を繰り返しました。

「SA-CHE」記念発売モデル:コーデュラバリスティック(R) アウトドアULミニウォレットプラス

最新人気モデルの「SA-CHE コーデュラ バリスティック(R) アウトドア UL ミニウォレット」を2つ折り紙幣が入り、普段使いにも対応したモデル。

ブラック、ダークグレー、ネイビー、オリーブグリーン、キャメル、コヨーテタンの6色展開。

サイズは「野良道具製作所」コラボモデルに準拠。

表面素材には、ナイロンの7倍もの強度を持つインビスタ社の強力糸 CORDURA(R)を2本撚りにした「1680デニール」バリスティック織生地を使用。

バリスティックのネーミングは“弾道”に由来しており、第二次世界大戦当時のアメリカで、一番強い繊維とされたコーデュラ(R)の原型6.6ナイロンを、さらに強くするために2本の糸を1本に撚糸。

その糸で高密度に織り上げられた生地は、当時防弾チョッキに使われていました。

ミルスペックな生地として戦時中から活躍していたバリスティックは、コーデュラ(R)の中でも最強クラスの強度を誇ります。

※デニール:長繊維の太さを表す単位、記号はd。

「SA-CHE」記念発売モデル:X-PAC(TM) アウトドアULミニウォレットプラス

再販を繰り返す人気モデルの「SA-CHE X-PAC(TM) アウトドアULミニウォレット」を2つ折り紙幣が入り、普段使いにも対応したモデルで、ブラック、ダークグリーン、コヨーテブラウン、ダークネイビーの4色展開。

サイズは「野良道具製作所」コラボモデルに準拠。

本来アメリカズカップなどヨットレースの帆などに使用される超軽量防水生地、X-PAC(TM)/エックスパックを採用。

アメリカのディメンションポリアント社が開発した特殊素材で、糸状にした高強度のポリエステルをクロスさせ、それを薄いナイロンとPETフィルムで挟み込んだ生地になります。

防水性があり、高い引き裂き強度を持ち、超軽量。

※別売の「SA-CHE アウトドア マルチネックショルダーストラップ プラス」を追加すれば、スマホやサングラス、財布などをワンショルダーで持ち運べて、アウトドアシーンの快適性が格段に向上します。

「SA-CHE」アウトドアULミニウォレットと同時開発したマルチストラップですので、フィールドでの相性は抜群です。

各モデルの共通仕様

●小さくて軽量、超高耐久

●撥水、耐水性に優れる

●裏地がシリコンコートなので耐水、防汚(※SA-CHEのみ)

●光反射とホイッスル安全機能

●2つ折り紙幣やカード、コインも入る専用ポケット付

●キーフック、2重キーリング付

●ネック、ショルダーストラップ、カラビナ対応設計

●オートロックファスナーなので不意に開かない

●逆さにしてもカードやお札が落下しにくい

●独自カーブでワンアクション開閉

●国内バッグ職人の丁寧なものづくり

●ファスナーには、YKK社製オートマチックロックを採用していますので、カード類などたくさん詰めても運動中や振動で不意に開くことがありません。

自身でファスナー引き手を起こした時のみ、可動します。

行動中のバックパックやネックストラップに取付けても、不意に中身が落ちる心配がなくなります。

●ファスナー引き手には、取り外し可能なミニホイッスルが結ばれています。

●コインポケットは、小銭を選びやすく摘まみやすくする為に、浅めにステッチを追加。

(※SA-CHEのみ)

商品概要

『SA-CHE コーデュラ バリスティック(R) アウトドアULミニウォレットプラス』

サイズ : タテ 9cm ヨコ12cm マチ1.5cm

重量 : 34g

原産国 : 日本製

小売価格 : 4,800円(税込)

販売店 : SA-CHE 公式オンラインストア

※ストラップは別売になります。

※完全防水ではありません。

『SA-CHE X-PAC(TM) アウトドアULミニウォレットプラス』

サイズ : タテ 9cm ヨコ12cm マチ1.5cm

重量 : 23g

原産国 : 日本製

小売価格 : 4,800円(税込)

販売店 : SA-CHE 公式オンラインストア

※ストラップは別売になります

※完全防水ではありません。

別売『SA-CHE アウトドア マルチネックショルダーストラップ プラス』

サイズ : 20ミリ幅 最長145cmから最短86cmまで調整可能

重量 : 68g

原産国 : 日本製

小売価格 : 2,680円(税込)

販売店 : SA-CHE 公式オンラインストア

※カラビナ等小物は含まれません。

