4月の第3週目まで延長営業決定！長野県南佐久郡「八千穂高原スキー場」

アドバンスが運営する八千穂高原スキー場は、攻めの投資と集客活動を地道に積み重ね、今期の暖冬小雪にも関わらず売り上げ・来場者数が過去最高となりました。

八千穂高原スキー場は「1日でも長く営業」をポリシーとして掲げ、今シーズンも12月2日の早期からシーズンINを果たし4月7日(日)までの毎日営業のレギュラーシーズンを全面滑走で終了しました。

更に暖冬小雪にも負けず人工降雪機を昨年以上にフル稼働させて春の積雪量を十分に確保できたことにより、4月も第3週目までの延長営業を正式に決定しました!

長野県南佐久郡「八千穂高原スキー場」4月の延長営業

所在地 : 長野県南佐久郡佐久穂町千代里2093

標高 : ベース1,630m 山頂1,830m

コース数 : 8本

リフト数 : 固定ペア4本

最寄りI.C: 中部横断道-八千穂I.Cから車で17分

「八千穂高原スキー場」今シーズンの取り組み

・暖冬小雪でもより早期にOPENできる人工降雪機を毎年強化中!

・有名ウィンターイベント「冬スポ」とコラボした冬スポパークを常設!

・お菓子メーカー「フルタ」とのコラボ企画としてハイエイトチョコが当たる「来場おみくじ」を実施!

・健常者も障害をお持ちの方でも快適な施設となれるようバリアフリー化を促進!

・他にも細かなアイデア盛りだくさん

4月延長営業の内容

■延長営業は4月12-14日、19-21日で金土日限定となります。

■第3コース・第4コース・連絡通路の3コースが滑走可能。

■この時期最も楽しい「スノーパーク」と「モーグルコース」も常設で使用可能。

■リフト料金は春スキーの特別価格!大人3,000円/高校生・50歳以上2,500円

■シーズン券の方はもちろん使用可能。

■土日のみ早朝リフトの運行とキッチンカーの出店で満足度間違いなし。

■そして4月4週目も雪が残っていた場合も延長します。

