¡Ú¾ï³ê¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÛÅÚ²°Æî¡¡°Å·¸õ¤Ï¤ÍÊÖ¤¹²÷¾¡·à¡Ö£²ÆüÌÜ¤è¤ê¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Î£Ç·¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¶¥Áö¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºûÀîÇÕ¡×¤Ï£¹Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¶¯É÷¤Î¤¿¤á£±£Ò¤«¤é°ÂÄêÈÄÁõÃå¡£ÅÚ²°Æî¡Ê£²£·¡á²¬»³¡Ë¤Ï£²£Ò¡¢³°¥Þ¥¤ºö¤«¤é£²£Í¤ÇÇÈ¤ÎÃæ¤ò±Ô¤¯³ä¤êº¹¤¹µÕÅ¾·à¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢£²ÆüÌÜ¤è¤ê¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤â¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£¹£Ò¤ÎÈ¯Áö¤ò£³£°Ê¬¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤«¤éÃæ»ß¤¬·èÄê¡£¤½¤Î¤¿¤á¸åÈ¾£±£°£Ò¤Î½ÐÁö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤³¤ÎÉ÷¤Ç¤ÏÌµÍý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Á°Àá¤ÎÄÅ¤â¡Ê£²ÆüÌÜ¤Ë¡ËÃæ»ß¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀÎ¨£´°Ì¥¿¥¤¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡££´ÆüÌÜ¤Ï¥À¥Ã¥·¥å£²Áö¤¬Ç»¸ü¤Ç¤â¥ì¡¼¥¹Â¤Ï¤¤¤¤¤À¤±¤Ë¡¢µÕÅ¾¤Ç½àÍ¥Àä¹¥ÏÈ³ÍÆÀ¤ÎÌÜ¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£