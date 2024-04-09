9日、大井競馬場で行われた第7回ブリリアントC(4歳上・重賞・ダ1800m・1着賞金1500万円)は、中団から早めに好位へ取り付き、直線で脚を伸ばした西啓太騎手騎乗の2番人気サヨノネイチヤ(牡5、大井・坂井英光厩舎)が、好位から4角手前で先頭に立った1番人気ヒーローコール(牡4、浦和・小久保智厩舎)に1.1/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分55秒5(不良)。

さらに1馬身差の3着に5番人気ナンセイホワイト(牡4、大井・米田英世厩舎)が入った。なお、3番人気ランリョウオー(牡6、浦和・小久保智厩舎)は10着に終わった。

勝ったサヨノネイチヤは、父ダノンレジェンド、母オムスビ、その父オレハマッテルゼという血統。これで6連勝、重賞は前走の勝島王冠に続き2勝目となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆サヨノネイチヤ(牡5)

騎手:西啓太

厩舎:大井・坂井英光

父:ダノンレジェンド

母:オムスビ

母父:オレハマッテルゼ

馬主:吉岡 泰治

生産者:木村牧場

【全着順】

1着 サヨノネイチヤ 2人気

2着 ヒーローコール 1人気

3着 ナンセイホワイト 5人気

4着 マンダリンヒーロー 4人気

5着 コパノジャッキー 10人気

6着 エアアルマス 8人気

7着 ブリッグオドーン 6人気

8着 ミヤギザオウ 7人気

9着 サルサレイア 12人気

10着 ランリョウオー 3人気

11着 シャイニーロック 11人気

12着 レッドソルダード 9人気