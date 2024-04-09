重賞2勝目を挙げたサヨノネイチヤ(撮影：高橋正和)

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　9日、大井競馬場で行われた第7回ブリリアントC(4歳上・重賞・ダ1800m・1着賞金1500万円)は、中団から早めに好位へ取り付き、直線で脚を伸ばした西啓太騎手騎乗の2番人気サヨノネイチヤ(牡5、大井・坂井英光厩舎)が、好位から4角手前で先頭に立った1番人気ヒーローコール(牡4、浦和・小久保智厩舎)に1.1/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分55秒5(不良)。

　さらに1馬身差の3着に5番人気ナンセイホワイト(牡4、大井・米田英世厩舎)が入った。なお、3番人気ランリョウオー(牡6、浦和・小久保智厩舎)は10着に終わった。

　勝ったサヨノネイチヤは、父ダノンレジェンド、母オムスビ、その父オレハマッテルゼという血統。これで6連勝、重賞は前走の勝島王冠に続き2勝目となった。

【勝ち馬プロフィール】
◆サヨノネイチヤ(牡5)
騎手:西啓太
厩舎:大井・坂井英光
父:ダノンレジェンド
母:オムスビ
母父:オレハマッテルゼ
馬主:吉岡 泰治
生産者:木村牧場

【全着順】
1着　サヨノネイチヤ　2人気
2着　ヒーローコール　1人気
3着　ナンセイホワイト　5人気
4着　マンダリンヒーロー　4人気
5着　コパノジャッキー　10人気
6着　エアアルマス　8人気
7着　ブリッグオドーン　6人気
8着　ミヤギザオウ　7人気
9着　サルサレイア　12人気
10着　ランリョウオー　3人気
11着　シャイニーロック　11人気
12着　レッドソルダード　9人気