『ACMA:GAME アクマゲーム』

日本テレビ系にて、日曜よる10時30分〜11時25分放送

Prime VideoとHuluにて、主題歌英語版で配信中

https://www.ntv.co.jp/acmagame/

日本テレビ系にて、日曜よる10時30分〜11時25分放送Prime VideoとHuluにて、主題歌英語版で配信中https://www.ntv.co.jp/acmagame/

UVERworldが、新曲「MEMORIES of the End」の英語バージョンを公開した。「MEMORIES of the End」は日本テレビ系4月期日曜ドラマ『ACMA:GAME アクマゲーム』(毎週日曜 後10:30)主題歌として書き下ろされた楽曲。『ACMA:GAME アクマゲーム』のPrime Video世界配信にあわせ、主題歌英語バージョンが公開された。UVERworldがオリジナル楽曲を英語バージョンとして歌唱、公開するのは今回が初となる。