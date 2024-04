MEGARYUのMEGAHORNによるフリーライブも！岐阜県 各務原市民公園 第1回「全肉祭」

Gi-FACTORYは、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・北九州・岡山などで開催している大型野外グルメイベント『全肉祭』を2024年5月11日〜5月12日の2日間、岐阜県各務原市にある各務原市民公園にて第1回開催を行います。

岐阜県 各務原市民公園 第1回「全肉祭」

■第1回 全肉祭 in 各務原

会場 :各務原市民公園(岐阜県各務原市那加門前町3丁目)

日程 :2024年5月11日〜5月12日

時間 :10:00〜21:00

店舗数:約70店舗

全肉祭とは、畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベントです。

総メニュー数200アイテム以上が用意されていて、2日間通っても楽しみ尽くせないボリュームです。

さらに、グルメ出店の他、企業ブースによる無料体験やサンプリングも展開。

大好評ワインの試飲コーナーも楽しめます。

そのほか、お子さんも退屈させないお遊びブースも充実。

大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーも用意されています。

さらに観覧無料のステージ企画として、アイドル生ライブや迫力満点のファイヤーパフォーマンスも。

朝から晩までたっぷり楽しい2日間のグルメイベントです。

スペシャルゲストとして、地元岐阜県出身MEGARYUのMEGAHORNがフリーライブでステージ出演します!

