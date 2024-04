朝・夜使い分ける歯みがき粉！スモカ歯磨「COSMiON-コスミオン-」

スモカ歯磨は、2024年4月3日(水)から4月30日(火)までLUCUA1100 @cosme OSAKAにて朝・夜使い分ける歯みがき粉「COSMiON-コスミオン-」の特設コーナーを展開します。

スモカ歯磨「COSMiON-コスミオン-」

同社の製品「COSMiON-コスミオン-」は、独自の訴求点「朝と夜の口内環境に合わせた使い分け」が好評となり、web販売を中心に高い評価を得ていました。

その反面お客様に直接製品を手に取ってもう機会が少なく、「どこの店舗で購入できるのか?」との問い合わせも多くあり、より沢山の方に特徴や効果を理解していただき、コスミオンと出会う機会を準備させていただきたく、関西で人気の高い「@cosme OSAKA」にて、期間限定の店頭販売を実施することにしました。

COSMiON-コスミオン- 朝と夜で使い分ける歯磨き粉

日中と夜間の口腔内環境の違いに着目し、それぞれの時間帯にあった最適な剤型や、成分を厳選して配合する事で、24時間オーラルケアを実現しました。

寝起きの口内は、一日で一番汚れた状況なので、歯に優しい「高吸着シリカ」を採用し、歯の隅々までクリーニングを行います。

黄ばみ・着色汚れ付着の原因もしっかり絡めとり、1日の始まりを白い歯で爽やかにスタートします。

夜は寝ている時間が長く、その間は唾液の分泌が少なくなり、菌が非常に増えやすい環境が整います。

ジェルタイプだから薬効成分(塩化セチルピリジニウム・塩酸クロルヘキシジン)が歯と歯ぐきの隅々まで徹底的にコーティングを行い、むし歯・歯周病※2を予防し、口臭を防ぎます。

更にビタミンE※3が歯ぐきの血行を促進し健康的な歯ぐきへと導きます。

特設コーナー取り扱い商品

朝 モーニングペースト(ホワイトニング) 100g 1,018円(税込)

夜 ナイトジェル(口臭・歯周病ケア) 70g 1,018円(税込)

朝・夜セット コンプリートセット 100g+70g 1,832円(税込)

開催概要

開催日時: 2024年4月3日(水)〜4月30日(火)

会場 : LUCUA1100 3F @cosme OSAKA 特設コーナー

(〒530-8558 大阪市北区梅田3-1-3)

アクセス: JR線「大阪」駅 徒歩1分

