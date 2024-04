株式会社シティコネクションは、Nintendo Switchにて『OMEGA 6 THE TRIANGLE STARS(オメガシックス ザ・トライアングルスターズ)』を7月25日に発売することを発表。さらに、各販売店にて Nintendo Switchのパッケージ版予約も開始した。『OMEGA 6 THE TRIANGLE STARS』は、ゲームクリエイター・今村孝矢がフランスで刊行した漫画家デビュー作『OMEGA 6』を原作とし、16bitスタイルのグラフィックとレトロフューチャーな世界観が特徴のコマンド選択式アドベンチャーゲーム。地球に代わる人類の新天地を求めて、宇宙船「オメガ 6」で旅をする2人の人造人間・サンダーとカイラの冒険を描く。本作では今村孝矢氏が全グラフィックを担当、サウンドを天宅しのぶが担当する。

Nintendo Switchのパッケージには通常版のほかに、豪華なアイテムが同梱する特装版パッケージ『OMEGA 6 THE TRIANGLE STARS 特装版 BLACK WHOLE BOX』も発売。今村孝矢氏描き下ろしの特装版BOXにOMEGA 6 THE TRIANGLE STARS Originals Soundtrack(CD+音源ダウンロードコード)や「OMEGA 6」日本語版コミック、マニュアルブックレット、ミニサイズポスターを収録。また、シティコネクションの通販サイト「クラリスショップ」では、購入特典として作曲家・天宅しのぶが手掛ける、本作のサウンドトラックのカセットテープバージョンが付属する。『OMEGA 6 THE TRIANGLE STARS』は、Nintendo Switch向けに7月25日発売予定。