コンタクトセンターの運営、コンサルティングと音声感情解析の研究・開発事業を行う「CENTRIC」は、熊本県にて実施している福祉・介護職員の処遇改善措置のための補助金制度について、申請書受付業務を受託しましたことを発表しました。

CENTRIC 熊本県福祉・介護職員処遇改善支援事業補助金受付等業務委託を受託

介護職員の処遇改善については、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるための措置として、令和6年2月から5月までの間、「介護職員処遇改善支援補助金」が交付されます。

CENTRICは地元の雇用・経済に貢献していくべく事業を展開しており、熊本県の行政業務については、新型コロナに関する窓口業務や物価高騰対策支援金制度の申請窓口なども今まで受託して参りました。

今後も熊本県各自治体への支援や業務の受託を通じ、熊本県の発展・振興に貢献していきます。

CENTRIC 株式会社 会社概要

代表者:代表取締役 山田 亮

所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-50-9 第三共立ビル5F

設立日:2009年4月6日

事業 :コンタクトセンターコンサルティング、コンタクトセンター運営、AIによる音声感情解析システム開発

備考 :2009年創業。

コンタクトセンターコンサルティング事業からスタート。

「心豊かな社会の実現」というミッションのもと、業務の企画・設計から運用まで、ワンストップサービスを様々な企業様へ提供。

2017年「最もお客様を大切にするコンタクトセンター」をコンセプトに熊本に自社内初のコンタクトセンターを設立し、2018年に和歌山にもセンターを設立。

2022年には元々支店のあった沖縄に自社センターを設立し全国3拠点にて運営。

ECを主としたコンタクトセンターの運営・コンサルティングを行なっている。

近年ではEC通販のみならず、健康診断データ入力代行の医療系BPOや人事労務にまつわるコーポレートBPO、地方自治体の代行として、住民や企業をサポートする官公庁系BPO等、BPO総合支援事業者として様々なBPO事業を展開している。

