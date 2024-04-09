ÃÏ¿Ì¤ÇÎ´µ¯¤·¤¿³¤´ß¤Ë±þµÞÆ»Ï©¡¡°ÛÎã¤Î¼êË¡¤ÇGW¤Þ¤Ç¤ËÉüµì¤á¤¶¤¹
¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅÚº½¤ÎÊøÍî¤Ç¡¢ÉÔÄÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¾ÅçËÌÂ¦¤ÎÆüËÜ³¤±è¤¤¤Î¹ñÆ»249¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï9Æü¡¢ÃÏ¿Ì¤ÇÎ´µ¯¤·¤¿³¤´ß¤Ë±þµÞÆ»Ï©¤òÀß¤±¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤â°ÛÎã¤Î¼êË¡¤À¤È¤¤¤¦¡£5·î¤ÎÏ¢µÙ¤Þ¤Ç¤Ë¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤Ë¸Â¤êÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
ÇòÊÆÀéËçÅÄÅìÂ¦¤Î³¤´ß¤ÎÅÚº½Êø¤ì¸½¾ì¡£¹ñÆ»249¹æ¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë=2024Ç¯1·î14Æü¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¥Ø¥ê¤«¤é¡¢ÅèÅÄÃ£Ìé»£±Æ
¡¡Æ±¾ÊÇ½ÅÐÉü¶½»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤ÎÇòÊÆÀéËçÅÄ¤ÎÅìÂ¦¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌó800¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶è´Ö¤Ç¡¢Î´µ¯¤·¤¿³¤´ß¤ËÅÚ¤òÀ¹¤ê¡¢ÂÐÌÌÄÌ¹Ô²ÄÇ½¤ÊÉý7¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆ»Ï©¤òÄ¹¤µÌó430¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ê¿·Àß¤¹¤ë¡£´û¤Ë¹©»ö¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÄÌ¹Ô¤Ï¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤ÈÃÏ¸µ½»Ì±¤Î¼Ö¤Ë¸Â¤ë¤¬¡¢ÎØÅç»ÔÃæ¿´Éô¤ÈÆ±»ÔÆî»Ö¸«ÃÏ¶è¤Ê¤É¤òÄ¾ÀÜ±ýÍè¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÇÈ¤Î¹â¤¤¤È¤¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤·¡¢ÊøÍî¤·¤¿ÅÚº½¤Î¾õÂÖ¤ò¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç´Æ»ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£¹ñÆ»249¹æ¤Î³¤±è¤¤¤ÏÂ¾¤Ë2¥«½ê¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊøÍî¤¬¤¢¤ê¡¢°ú¤Â³¤ÉüµìÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£¡Êµ×ÊÝÃÒ¾Í¡¢ÅÚ°æÎÉÅµ¡¢°ÂÅÄÂöÅµ¡Ë