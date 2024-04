アーティスト活動を支援する「オンサポート」は、2024年5月12日(日)に日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)にて開催される「ガラフェス〜鳴らせ!絆ファンファーレ〜」に協賛をしました。

オンサポート「ガラフェス〜鳴らせ!絆ファンファーレ〜」協賛

アーティスト活動を支援する「オンサポート」は、2024年5月12日(日)に日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)にて開催される「ガラフェス〜鳴らせ!絆ファンファーレ〜」に協賛します。

「ガラフェス〜鳴らせ!絆ファンファーレ〜」当日は『ガラフェス公式応援ガールズ争奪オーディション』および『ガラフェス公式Vサポ声優争奪オーディション』の運営を担当。

有名アーティストと一緒のステージに立てるチャンスを提供します。

それぞれのオーディションは、ライブ配信アプリ「Hakuna」(株式会社MOVEFAST Company)で開催されます。

ガラフェス公式応援ガールズ争奪オーディション

【スケジュール】

募集期間:4月9日 00:00 〜 4月14日 23:59

本戦期間:4月16日 12:00 〜 4月28日 23:59

【参加条件】

年齢 :18才以上(4月9日時点)

オーディション:Hakunaで顔出し配信可能な方

5月12日ガラフェスへの参加が可能な方

【賞・特典】

・ステージ出演(1位〜3位)

・来場者への配布物に掲載(1位〜6位)

・応援ガールズ公式グッズプレゼント(非売品)(1位〜10位)

当日イベントのステージに立てる公式応援ガールズ争奪オーディションになります。

当日はステージでのMCサポートやステージ出演者として活動していただきます。

ガラフェス公式Vサポ声優争奪オーディション

【スケジュール】

募集期間:4月9日 00:00 〜 4月14日 23:59

本戦期間:4月15日 12:00 〜 4月27日 23:59

【参加条件】

年齢:17才以上(4月9日時点)

【賞・特典】

・当日ステージの影ナレーション(録音)(1位)

・メイキング動画のナレーション(1位〜3位)

・来場者への配布物に掲載(1位〜6位)

・Vサポ公式グッズプレゼント(非売品)(位1〜10位)

イベントのステージ上で流れる公式Vサポ声優争奪オーディションです。

当日、あなたの声がメイキング動画に流れます。

有名アーティストが出演するイベントでVサポーターとして参加できる特別な機会です。

また、当日は来場者にVサポ声優のチラシも配布し、イベントの顔になり、一緒にイベントを盛り上げることができます!

ガラフェス〜鳴らせ!絆ファンファーレ〜 イベントについて

・日程: 2024年5月12日(日)

・場所: 東京・日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)

ガラフェスとは、ガラフェス実行委員会が2018年より定期的に開催している音楽イベント。

2022年よりアイドルWEBマガジン「ガラスガール」公式フェスとなり、世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2023」とのコラボをはじめさまざまな企画を実施。

2023年12月には、初の日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)開催を成功させ、今回が同会場での二度目の開催となります。

また、今回のガラフェスは「音楽を通して社会貢献する」をサブテーマに、能登半島地震のチャリティを実施します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『ガラフェス公式応援ガールズ争奪オーディション』イベントを運営!オンサポート「ガラフェス〜鳴らせ!絆ファンファーレ〜」協賛 appeared first on Dtimes.