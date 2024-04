にんじんピューレをたっぷり使ったリッチな焼き菓子！雅心苑「箱根西麓キャロットケーク」

沼津市を中心に、静岡県東部で和菓子と洋菓子の7店舗を展開する「雅心苑」は、2024年4月より、箱根西麓で採れたにんじんをふんだんに使った『箱根西麓キャロットケーク』(はこねせいろくきゃろっとけーく)の販売を開始しました。

雅心苑「箱根西麓キャロットケーク」

価格:1個230円(税込)

「箱根西麓キャロットケーク」はにんじんピューレを使った生地に、アーモンド、クルミ、ドライレーズンを混ぜ、シナモンの香り高く焼き上げたリッチな焼菓子です。

上部には、チーズ風味のシュガーグレースを掛けてあります。

にんじんが苦手な方にも、あんまりにんじんの味が濃くなくて食べやすくなっています。

雅心苑では、地元の食材を使った菓子の製造を企画しています。

箱根山の西側に広がる斜面では、古くから野菜が栽培されてきました。

南西に向いた日当たりの良さ、適度な傾斜と水はけの良い土壌、風通しの良さなどから、この地で採れた野菜は高い品質を誇っています。

今回、三島市の箱根西麓野菜のひとつを使った製品が加わったことになります。

また、砂糖や小麦粉も国産品を使用。

地元の作物を中心にした、自然の恵みの調和を菓子として味わえる逸品です。

