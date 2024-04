2024年4月11日より、ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp(ケーキジェーピー)」にて劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』の公開を記念したコラボスイーツショップがオープン! オリジナルスイーツやグッズが手に入るスペシャルなショップ情報をお届けしよう。『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。

このたび、劇場版最新作が4月12日(金)に公開を控えている『名探偵コナン』とケーキ缶などのユニークで可愛いスイーツを展開する「Cake.jp」がコラボレーション!劇場版オリジナルデザインや、描き起こしデザインのスイーツやグッズが購入できる「Detective Conan Sweets Shop by Cake.jp」が2024年4月11日にオープン、SWEETS BOXルクア大阪店・JR大宮駅を皮切りに、関東・東海・関西・九州の計18カ所にて開催される。本スイーツショップ限定で発売するオリジナルケーキ缶は全2種類。ホログラム仕様の劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』場面写カード(全10種類)が特典としてランダムで付属する。その他にも描き起こしデザインのかたぬきバウム、オリジナルクッキー缶、プリントクッキーの販売ほか、オリジナルショッパーも登場。また、「Detective Conan Sweets Shop by Cake.jp」にて3000円毎ご購入の方に、全11種類の描き起こしデザインのステッカーの中からランダムで1枚プレゼントされる。また、4月11日(木)より全国のマルイ・モディをはじめ、駅ナカ含む各商業施設に設置される劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』コラボレーション自動販売機では、「劇場版コラボケーキ缶」3種類、「Cake.jpオリジナルケーキ缶」(江戸川コナン、怪盗キッド、服部平次)3種類の計6種類が購入できる。ECサイトでお買い求めいただくより、早く手に入れることが可能なので要チェックだ。「Detective Conan Sweets Shop by Cake.jp」で発売するオリジナルグッズはCake.jpサイト内でもお買い求めいただけるほか、アクリルスタンド・アクリルコースター・缶バッジのコンプリートセットのお取り扱いもされる。オリジナルケーキ缶の工藤新一、毛利蘭、遠山和葉、大岡紅葉、伊織無我、灰原哀、赤井秀一、安室透はCake.jpサイト内でご購入いただける。オリジナルケーキ缶はそれぞれのキャラクターをイメージしたカラー・味をご用意されているので、キャラクターに思いを馳せながら美味しいおやつタイムをどうぞ。(C)2024 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会(C)青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996