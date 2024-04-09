¹ÄÂ²¿ô³ÎÊÝ¤ÎÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¡¢GWÁ°¸å¤Ë³«»Ï¤«¡¡½°±¡µÄÄ¹¤¬¸ÀµÚ
¡¡³Û²ìÊ¡»ÖÏº½°±¡µÄÄ¹¤Ï9Æü¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤ò5·î¤ÎÂç·¿Ï¢µÙÁ°¸å¤Ë»Ï¤á¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£³Û²ì»á¤ËÁá´ü¤Î¶¨µÄ³«»Ï¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÇÏ¾ì¿¹¬ÂåÉ½¤¬¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á¡Û¶¯¤¤±«¤ÎÃæ¡ÄÎ¾ÊÅ²¼¤¬ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤ò»²ÇÒ¡Ê4·î9Æü¡Ë
¡¡ÇÏ¾ì»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³Û²ì»á¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯Á°¸å¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¡Ê¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Î¡ËÀ¸Á°Âà°Ì¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Ë½°»²¤Ç¹çÆ±Åª¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÀ¯ÅÞ¡¦²ñÇÉ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤«µÄÏÀ¤Î¾ì¤ò½Å¤Í¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ¡Ê·ëÏÀ¤ò¡Ë½¸Ìó¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¾å¹Ä¤µ¤Þ¤ÎÅ·¹ÄÂà°Ì¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2017Ç¯3·î¤ËÅö»þ¤Î½°»²ÀµÉûµÄÄ¹¤¬Á´ÅÞ¡¦Á´²ñÇÉ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ë¤è¤ëÁ´ÂÎ²ñµÄ¤ò³«ºÅ¡£Âà°Ì¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¸«²ò¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£³Û²ì»á¤Ï¤³¤Î»þ¤Î¶¨µÄ¤Îºß¤êÊý¤òº£²ó¤âÆ§¤Þ¤¨¤ë¹Í¤¨¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Ë´Ø¤·¡¢À¯ÉÜ¤Ï22Ç¯1·î¤Ë¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝºö¤È¤·¤Æ¡½÷À¹ÄÂ²¤¬º§°ù¸å¤â¹ÄÀÒ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë°Æ¢µìµÜ²È½Ð¿È¤ÎÃË·ÏÃË»Ò¤òÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç¹ÄÂ²¤È¤¹¤ë°Æ¡½¡½¤Î2°Æ¤ò¼´¤È¤·¤¿Í¼±¼Ô²ñµÄ¤ÎÅú¿½¤ò¹ñ²ñ¤ËÊó¹ð¡£½°»²Î¾±¡µÄÄ¹¤¬³ÆÅÞ¤ËÅÞÆâ°Õ¸«¤Î½¸Ìó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ý¿·¤Ï22Ç¯¤Ë¢¤ÎÍÜ»Ò±ïÁÈ°Æ¤ò¡Ö¹â¤¯É¾²Á¡×¤¹¤ë¸«²ò¤ò¤Þ¤È¤á¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤â3·î¤Ë¡°Æ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡Ö½÷ÀµÜ²È¡×¤ÎÁÏÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµÄÏÀ¤òµÞ¤°É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¹¤ëÏÀÅÀÀ°Íý¤ò¾µÇ§¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢Î¾°Æ¤òÊ»µ¤¹¤ë¸«²ò¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÊý¸þ¤À¡£¡ÚÅÄÃæÍµÇ·¡Û