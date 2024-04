神話 ミヌ、BTOB ヒョンシクとコラボ！新曲「再び」カバーイメージを公開

神話(SHINHWA)のミヌが、BTOBのヒョンシクとデュエットを披露する。4月9日に公開されたニューデジタルシングル「再び(With ヒョンシク of BTOB)」のカバーイメージで彼は、切ない眼差しと雰囲気を醸し出す。これと共に今回の新曲「再び」にBTOBのヒョンシクが参加することまでサプライズ発表し、期待を集める。ヒョンシクは2月、2ndミニアルバム「The Young Man and the Deep Sea」を通じて繊細な感性と一段と深まった音楽の世界を表現し、絶賛を受けた。今回「再び」を通して、どのような魅力的なボーカルを披露するのか、ミヌとのコラボを通じてどのような相乗効果を生み出すのか、早くも注目が集まっている。

「再び」は、ミヌがソロとして初めて挑戦する洗練されたブリットポップジャンルベースのトラックで、長い間待ってくれたファンのために感謝と愛情を込めたプレゼントのような曲だ。ミヌが楽曲の企画と作詞に参加し、ヒョンシクの魅力的な歌声が加わって、感動を倍増させる。“第1世代レジェンドアイドル”のミヌと“オールラウンダーアイドル”ヒョンシクのボーカルが完璧なハーモニーを作り、春のように暖かく優しい感性を届ける予定だ。「再び(With ヒョンシク of BTOB)」は11日午後6時、音楽配信サイトを通じて発売される。