ÀôË¼Êæ»á¡¡¥Û¥ê¥×¥í½êÂ°¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³Ìä¤ï¤ì¡Ö¤´±ï¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡×
¡¡Á°ÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÎÀôË¼Êæ»á¤¬£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¡×½êÂ°¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Àô»á¤Ï£¶Æü¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¡×¤Ë½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡££·Æü¤Ë¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤ä²Î¼ê¤È¤¤¤Ã¤¿à·ÝÇ½¿Íá¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢à¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½Éô¤ÎÊ¸²½¿Í¥Á¡¼¥àá¤Ø¤Î½êÂ°¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¤Ê¤¼¥Û¥ê¥×¥í¡©¡¡¥Ê¥Ù¥×¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥è¥·¥â¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ç¥¦¥Á¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡×¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Û¥ê¥×¥í¤µ¤ó¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤Î¤ªÀ¼¤«¤±¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÂ¾¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤ªÀ¼¤«¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤´±ï¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡×¤Èà·è¤á¼êá¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£