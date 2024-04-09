明道宮を訪ねて 中国河南省周口市
明道宮の老君台。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）
【新華社周口4月9日】中国春秋時代の哲学者で道教の始祖、老子の故郷とされる河南省周口鹿邑県にある明道宮は、漢代の創建で、唐宋時代に栄えた。老君台や玄元殿、享殿などからなり、老子の伝道を記念する建築群となっている。2001年に第5次全国重点文物保護単位（国宝・重要文化財）に指定された。
明道宮老君台の山門。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）
明道宮老君台の正殿。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）
明道宮の八卦台。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）
明道宮の蔵経閣。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）
明道宮の古井戸。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）
明道宮の皇祭殿。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）
明道宮の牌坊。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）
明道宮の山門。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）
明道宮内の鹿邑県博物館。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）
明道宮の問礼亭。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）
明道宮の享殿。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）
明道宮の迎禧殿。（2023年3月22日撮影、周口＝新華社配信/畢建鴿）