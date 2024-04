「ミエル・ワカルのブランドデザイン相談室」を紹介！キトラボ『第69回インターナショナルプレミアムインセンティブショー春2024』ブース

首都圏を中心に資金・集客・販促をサポートする経営コンサルティング会社の「キトラボ」は、4月10日(水)〜4月12日(金)に東京池袋・サンシャインシティで開催される『第69回インターナショナルプレミアムインセンティブショー春2024』に出展します。

同社ブースでは、補助金とブランディングをサポートするサービス「ミエル・ワカルのブランドデザイン相談室」、企業の歴史をボードゲーム化する「沿革ゲーム」の紹介をします。

キトラボ『第69回インターナショナルプレミアムインセンティブショー春2024』ブース

「ミエル・ワカルのブランドデザイン相談室」出展内容について

ミエル・ワカルのブランドデザイン相談室は、「身近なブランディング」をコンセプトに「経営」「資金」「デザイン」を軸に経営コンサルティングからブランドデザインまでを一貫してサポートしていきます。

ビジネスコンサルタントである中小企業診断士とブランドディレクターがワンチームで担当することで、「デザインやブランディングで困った!」を解決します。

当日は、ブランドディレクター I.B.C(IKEGAI BRAND CREATION)代表の池貝 秀明が手掛ける独自ブランド『US(アス)』の具体的展開事例コーナーや、中小企業診断士事務所「よこの山プランニング」代表の横山 和志による補助金・助成金の無料相談を受け付けています。

「沿革ゲーム」出展内容について

「沿革ゲーム」は、ゲームとインストラクショナルデザインで研修プログラムを提供する株式会社サーカスのオリジナルサービスです。

企業が長年にわたって築き上げてきた価値観、成功、挑戦の物語を、オリジナルのボードゲームにして届けています。

創業から現在に至るまでの重要な出来事や節目をゲームのマス目一つ一つに込め、すごろく形式のゲームにすることで、社員教育やチームビルディング、イベントなどさまざまなシーンで活用できます。

(同社は当サービスの取次代理店パートナーです。)

「第69回インターナショナルプレミアムインセンティブショー春2024」について

株式会社ビジネスガイド社が主催する、販促・企業ギフト・マーケティングの国際的な専門見本市です。

展示会名 : 第69回インターナショナルプレミアムインセンティブショー春2024

会場 : 東京池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル コンベンションセンター

開催日 : 2024年4月10日(水)〜4月12日(金)

ブース番号: 3031

(ブース名は「ミエル・ワカルのブランドデザイン相談室」で表記されています。)

主催 : 株式会社ビジネスガイド社 PIショー事務局

