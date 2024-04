事業継続・社会貢献の2分野で認証継続！イクタ 国土強靱化貢献団体認証「レジリエンス認証」を更新

創業154年を迎えた老舗のフローリングメーカー「イクタ」は、国土強靱化貢献団体認証「レジリエンス認証」を更新しました。

イクタ 国土強靱化貢献団体認証「レジリエンス認証」を更新

「レジリエンス認証」とは、「一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会」が内閣官房国土強靱化推進室のガイドラインに基づき事業継続に関する取組を積極的に行っている事業者を認証する制度です。

株式会社イクタは、2022年に「レジリエンス認証」を取得しましたが、今回、更新が認められ、引き続き「事業継続」「社会貢献」の2分野において認証が継続するものです。

株式会社イクタでは、2020年5月に「事業継続計画(BCP)」を作成して以来、緊急時の従業員と家族の安全確保、事業継続のための体制作りを進めています。

最近では、従業員のボランティア活動を後押しする休暇制度を導入する等、社会貢献に向けた取組も行っています。

今後も国土強靱化に貢献すべく、事業継続体制の強化に励んでいきます。

レジリエンス認証

政府の内閣官房国土強靱化推進室では、国土強靱化の趣旨に賛同し、事業継続に関する取組を積極的に行っている事業者を「国土強靱化貢献団体」として認証する制度を創設するため、2016年2月「国土強靱化貢献団体の認証に関するガイドライン」を制定しました。

「レジリエンス認証」は、内閣官房国土強靱化推進室から上記ガイドラインに規定する「認証組織の要件」に適合する旨の確認を受けた「一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会」が、上記ガイドラインに基づく「国土強靱化貢献団体認証」として行うものです。

株式会社イクタ

1870年創業のフローリング業界のリーディングカンパニー。

最近では、光触媒機能を備えた抗ウイルス・抗菌の健康床材「エアー・ウォッシュ・フローリング」が注目を集めています。

同製品は「ジャパン・レジリエンス・アワード2020」最優秀賞を受賞。

続いて、2021年「データプレミアム格付け・トップランナー認証」を取得、「グッドデザインアワード2021」受賞。

