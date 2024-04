指紋認証＆利用端末認証の2段階認証を実現！エムコマース 指紋認証USBメモリ「ISPX Track-Pro」

指紋認証技術を利用したセキュリティ対策製品の開発・販売を行う「エムコマース」は、指紋認証、利用端末認証の2段階認証を実現したセキュリティUSBメモリ「ISPX Track-Pro(アイエスピーエックス トラック プロ)」(型番:HKISK-32-3Z)を2024年5月10日より販売します。

エムコマース 指紋認証USBメモリ「ISPX Track-Pro」

情報漏えい事件の7割は内部の職員による犯行と言われています。

「ISPX Track-Pro」は、USBメモリの不正利用という問題点に着目し、利用する端末限定機能を標準搭載、指紋認証&利用端末認証の2段階で情報保全を実現した究極のセキュリティUSBメモリです。

さらに利用した端末の利用履歴を自動記録することで、利用者のセキュリティポリシーに対する意識を高めます。

本人拒否率0.05%の認証精度を誇る指紋認証USBメモリ「Biocryptodisk-ISPX」の基本技術を応用、利用履歴を記録する機能は機器内に搭載されており、特別なソフトをインストールする必要はありません。

企業内での悪意を持つ社員からも完全なる情報保全を実現できる最適な製品です。

2段階認証以外のバックドア(抜け道)は、一切なし

指紋認証&端末認証以外の方法では、全メモリ領域の参照は一切できません。

パスワード認証のみの欠点である「なりすまし」を防ぎ、確実な本人認証が行えます。

また、社員が社内情報を持ち出した場合でも許可された端末以外での閲覧はできません。

利用した端末の履歴情報を自動記録

利用履歴は、「ISPX Track-Pro」個体情報のほかユーザ名、利用したコンピュータ名、端末のシリアル番号、個体情報、利用日時が機器内部の秘匿領域に自動記録され、格納されるエリアは一般利用者には閲覧できません。

利用端末を限定

端末の固有識別情報には、改ざんが難しいCPU-IDやHDD-ID等の情報を含んだID情報を採用。

ID情報は自動暗号化され格納され、ハッキングを防止しています。

設定された端末以外での利用が禁止されます。

※利用端末を変更、追加するためには管理ソフトウェア「IDLoader-Pro」が必要です。

AES-256 自動暗号化機能搭載!512Bごとに独立した鍵で暗号化

内部データは、指紋情報やアプリケーションデータを含め、全て自動で高いレベル(AES-256)で暗号化され保存されます。

さらに、単一ではなく512Bごとに自動生成された個別の暗号鍵を使用し、暗号化されます。

最高水準の指紋認証精度

本人拒否率0.05%、他人受入率0.0001%、認証時間は0.6秒。

センサより得られた指紋画像が認証に不十分なレベルであったとしても、エムコマースの独自技術である「画像エンハンスメント」処理により、認証に十分なレベルに引き上げます。

専用ソフト・ドライバーのインストール不要のため幅広いOSに対応

Windows 11/10/8.1/8/7対応。

機器内指紋認証(インテリジェントタイプ)

指紋情報は画像データではなく特徴点の座標情報を機器内の高度な秘匿エリアに暗号化して格納。

外部からの読み出しは一切不可能です。

製品概要

セキュリティUSBメモリ「ISPX Track-Pro」

製品型番 :HKISK-32-3Z

販売開始日:2024年5月10日

販売価格 :オープン

