快適な着心地と伸縮性を両立したカラー豊富な犬用アパレル！SPIRAL-style「日本製無地Tシャツ」

犬用アパレルアイテムを取り扱う「SPIRAL-style」は、日本製無地Tシャツの販売枚数が2024年2月の発売から約1ヶ月半で1,000枚を突破したことを発表しました。

この製品は、犬服市場において新たなトレンドを創造し、クリエイターやアパレルブランドなど、多岐にわたるユーザー層に向けて提供しています。

SPIRAL-style 犬用アパレル「日本製無地Tシャツ」

「日本製無地Tシャツ」は、高品質な綿95%とポリウレタン5%の素材で製造され、快適な着心地と伸縮性を両立しています。

加えて、ホワイト、ブルー、ブラック、エンジ、イエロー、オレンジ、グレー、ピンクの多彩なカラーバリエーションと、Sから7Lまでの広範なサイズ展開が特徴です。

この製品は、犬服としての用途にとどまらず、クリエイターやアパレルブランドが自身のデザインやコンセプトを加え、オリジナルのアパレルアイテムを生み出すためのベースとしても活用できます。

無地なので、フリルやプリント、ワッペンなどの追加により、犬の個性や飼い主のセンスを豊かに表現することができます。

さらに、小型犬から大型犬までの幅広いサイズ展開があり、親子や兄弟姉妹、ペット同士でのペアルックなど、多様なシーンで楽しむことができます。

SPIRAL-styleは、犬と飼い主がより楽しく、クリエイティブに過ごせるように心を込めてこの製品をデザインしました。

同社では、この製品がクリエイティブな表現の場を提供し、ユーザーの創造性を刺激することを期待しています。

製品概要

製品名: 日本製無地Tシャツ

価格 : 1,480円(税込)

サイズ: サイズ/首周り(cm)/胸囲(cm)/背丈(cm)

S/20-23/29-33/23

M/23-26/33-39/27

L/26-29/39-45/31

2L/29-32/46-53/35

3L/35-38/53-59/39.5

MD-M/24-26/33-37/32

カラー: ホワイト、ブルー、ブラック、エンジ、

イエロー、オレンジ、グレー、ピンク

素材 : 綿95%、ポリウレタン5%

生産国: 日本

