富田美憂、アニメ『デート・ア・ライブV』OPテーマ「Paradoxes」のMVをプレミア公開
富田美憂が、5thシングル「Paradoxes」を4月17日にリリース。その表題曲「Paradoxes」のミュージックビデオが4月11日0時にプレミア公開される（https://www.youtube.com/watch?v=hMfkpMruiIo）。
「Paradoxes」は、4月より放送開始のTVアニメ『デート・ア・ライブV』オープニングテーマ。ミュージックビデオでは、富田美憂が壮大なロックバラードに合わせて 真っ白なワンピースを基調とした衣装で、非現実感を感じられるような映像に仕上がっている。
リリース情報
TVアニメ『デート・ア・ライブV』オープニングテーマ
▲【初回限定盤 CD＋DVD】
▲【通常盤 CD Only】
2024年4月17日発売
【初回限定盤 CD＋DVD】 COZC-2083/4 ￥2,090（税込）
【通常盤 CD Only】 COCC-18199 ￥1,430（税込）
＜CD収録内容＞
M1．Paradoxes
作詞：渡部紫緒 作曲・編曲：坂部 剛
※4/11(木)0時より先行配信開始（ハイレゾ配信は4/17より開始）
M2．Golden Rain
作詞・作曲：栗山健太 編曲：APAZZI
M3．Paradoxes (Instrumental)
M4．Golden Rain(Instrumental)
＜DVD収録内容＞
「Paradoxes」ミュージックビデオ
メイキング映像
配信はこちら
https://tomita-miyu.lnk.to/Paradoxes
※4/11(木)0時より「Paradoxes」先行配信開始（ハイレゾ配信は4/17より開始）
CDのご予約はこちら
https://tomita-miyu.lnk.to/Paradoxes-CD
関連リンク◆富田美憂 アーティストオフィシャルサイト
◆富田美憂 オフィシャルYouTubeチャンネル