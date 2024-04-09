■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後５時現在 151.90／151.91 1.0851／1.0855 164.86／164.87

ＮＹ午後５時 151.80／151.83 1.0857／1.0861 164.87／164.91

午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べて小高い１５１円後半で推移している。政府・日銀による為替介入への警戒感から、上値の重さが意識された。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均 39773.13 +426.09 39496.95 39,476.13─39,773.13

ＴＯＰＩＸ 2754.69 +26.37 2739.27 2,732.64─2,755.08

プライム市場指数 1417.90 +13.58 1410.38 1,406.56─1,418.05

スタンダード市場指数 1266.26 +9.12 1258.89 1,258.89─1,267.22

グロース市場指数 887.41 +6.15 880.64 880.32─888.79

グロース250指数 701.55 +4.29 696.58 696.22─702.92

東証出来高(万株) 155143 東証売買代金(億円) 39596.93

東京株式市場で日経平均は、前営業日比４２６円０９銭高の３万９７７３円１３銭と、続伸して取引を終えた。半導体投資に関する報道が相次ぎ、指数寄与度の大きい半導体関連銘柄の一角が相場を支えた。米インフレ指標の公表を前に手控えムードも強く、売買代金は低調だった。

東証プライム市場の騰落数は、値上がりが１１５５銘柄（６９％）、値下がりは４４１銘柄（２６％）、変わらずは５６銘柄（３％）だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) 0.077

ユーロ円金先（24年6月限） ───

3カ月物ＴＢ ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースで０．０７７％になった。前営業日（０．０７７％）から横ばい。「引き続き資金調達ニーズがしっかりしていた」（国内金融機関）という。

＜円債市場＞

国債先物・24年6月限 145.25 (+0.03)

安値─高値 145.16─145.32

10年長期金利(日本相互証券引け値) 0.780％ (-0.005)

安値─高値 0.785─0.780％

国債先物中心限月６月限は、前営業日比３銭高の１４５円２５銭と小反発して取引を終えた。ただ、相場に方向感は乏しく、小幅な値動きに終始した。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比０．５ｂｐ低下の０．７８０％。

＜スワップ市場・気配＞

2年物 0.42─0.32

3年物 0.51─0.41

4年物 0.57─0.47

5年物 0.64─0.54

7年物 0.79─0.69

10年物 1.00─0.90