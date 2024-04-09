■＜MIHO FUKUHARA 七夕でI'm a show！＞



2024年7月7日(日) 東京・有楽町I’M A SHOW(アイマショウ)open16:30 / start17:00〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン(有楽町センタービル)別館7Fhttps://imashow.jp▼MEMBER福原みほ(Vo)オオニシユウスケ(G)沼澤尚(Dr)大神田智彦(B)クレハリュウイチ(Key)MARU(Cho)▼チケット全席指定 7,700(税込)ペアチケット：14,000(税込)一般発売：5月18日(土)【プレオーダー受付】受付期間：4/13(土)10:00〜5/9(木)23:59e＋：https://eplus.jp/mihofukuhara/※枚数制限：お一人様4枚まで※受取方法：紙チケットのみ※発券開始日：公演日1週間前