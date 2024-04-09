福原みほが7月7日、東京・有楽町のI’M A SHOW(アイマショウ)ホールにてスペシャルライブ＜MIHO FUKUHARA 七夕でI‘m a show！＞を開催することが発表となった。七夕にフルバンド編成による演奏が届けられる。

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バンドメンバーは、福原みほ(Vo)、オオニシユウスケ(G)、沼澤尚(Dr)、大神田智彦(B)、クレハリュウイチ(Key)、MARU(Cho)。日本屈指のプレイヤーが集結するスペシャルライブとなる。

今回のステージでは、自身のオリジナルナンバーほか、七夕にちなんだ楽曲など特別なセットリストを予定しているとのことだ。チケットのプレオーダー受付はイープラスにて4月13日(土)10:00より。


■＜MIHO FUKUHARA 七夕でI'm a show！＞

2024年7月7日(日)　東京・有楽町I’M A SHOW(アイマショウ)
open16:30 / start17:00
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン(有楽町センタービル)別館7F
https://imashow.jp
▼MEMBER
福原みほ(Vo)
オオニシユウスケ(G)
沼澤尚(Dr)
大神田智彦(B)
クレハリュウイチ(Key)
MARU(Cho)
▼チケット
全席指定 7,700(税込)
ペアチケット：14,000(税込)
一般発売：5月18日(土)
【プレオーダー受付】
受付期間：4/13(土)10:00〜5/9(木)23:59
e＋：https://eplus.jp/mihofukuhara/
※枚数制限：お一人様4枚まで
※受取方法：紙チケットのみ
※発券開始日：公演日1週間前

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