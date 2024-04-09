福原みほ、七夕にフルバンド編成で「アイマショウ」
福原みほが7月7日、東京・有楽町のI’M A SHOW(アイマショウ)ホールにてスペシャルライブ＜MIHO FUKUHARA 七夕でI‘m a show！＞を開催することが発表となった。七夕にフルバンド編成による演奏が届けられる。
◆福原みほ 画像
バンドメンバーは、福原みほ(Vo)、オオニシユウスケ(G)、沼澤尚(Dr)、大神田智彦(B)、クレハリュウイチ(Key)、MARU(Cho)。日本屈指のプレイヤーが集結するスペシャルライブとなる。
■＜MIHO FUKUHARA 七夕でI'm a show！＞
open16:30 / start17:00
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン(有楽町センタービル)別館7F
https://imashow.jp
▼MEMBER
福原みほ(Vo)
オオニシユウスケ(G)
沼澤尚(Dr)
大神田智彦(B)
クレハリュウイチ(Key)
MARU(Cho)
▼チケット
全席指定 7,700(税込)
ペアチケット：14,000(税込)
一般発売：5月18日(土)
【プレオーダー受付】
受付期間：4/13(土)10:00〜5/9(木)23:59
e＋：https://eplus.jp/mihofukuhara/
※枚数制限：お一人様4枚まで
※受取方法：紙チケットのみ
※発券開始日：公演日1週間前
関連リンク
◆福原みほ オフィシャルTwitter
◆福原みほ オフィシャルFacebook
◆福原みほ オフィシャルYouTubeチャンネル