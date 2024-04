肌を整えるレモン果実エキスとエモリエント成分のスクワランを配合！リーフ＆ボタニクス「ハンドガードジェル　レモンライム」

松山油脂は、リーフ&ボタニクスから、「ハンドガードジェル レモンライム」を春夏限定で2024年4月18日(木)に新発売します。

手洗いや水仕事の合間のケアに使うことで潤いを守り、手荒れを防ぐハンドジェルです。

リーフ&ボタニクス「ハンドガードジェル レモンライム」

製品名 : ハンドガードジェル レモンライム 50g 1,210円(税込)

成分 : パラベン・合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコーン不使用

発売日 : 2024年4月18日(木)メーカー出荷

販売期間 : 2024年8月31日(土)まで

水で洗っても落ちにくい保湿成分の吸着型ヒアルロン酸、肌を整えるレモン果実エキス、エモリエント成分のスクワランを配合しています。

潤いが角質層に素早く浸透する速乾性で、夏場に使っても手肌はさらさらした触感です。

さらに、薄荷の清涼感を凝縮したメントールがひんやり感を与えます。

レモンとライム、それぞれの果皮から抽出した天然精油をブレンドし、柑橘系特有のさわやかで明るい印象の香りにしました。

チューブは持ち運びしやすいサイズなので外出先でも便利。

カサつきが気になったらすぐに手元、指先をケアできます。

レモンライムの香りを楽しめるボディケアは、その他にソープ、ハンドソープ、ボディソープ、ボディミスト、バスソルト、ボディスクラブの6アイテムがあります。

「植物の力がまっすぐに肌に届く。心に響く」リーフ&ボタニクスの春夏限定製品は、快適に夏を過ごすためのお手伝いをします。

