MONO NO AWAREが、ニューアルバム『ザ・ビュッフェ』を6月5日にリリースすることを発表した。

今作は、通常盤と初回限定BOXの2形態での発売となる。初回限定BOXには通常盤と共通のCDに加えて、カメラマン マスダレンゾによる撮り下ろしフォトブック、ポスター、リリックペーパー等が収められた数量限定の特別BOX仕様となっている。アートワークはMONO NO AWAREのオフィシャルデザイナー沖山哲弥が担当。ドラマ『シェアするラ!インスタントラーメンアレンジ部はじめました。』(BS-TBS)のエンディング主題歌「味見」、乳幼児向け番組『シナぷしゅ』(テレビ東京系)4月のつきうた「もうけもん」、2023年リリースのシングル曲「風の向きが変わって」等を含む全12曲を収録予定。収録内容の全貌は後日発表となる。

各店舗別の先着購入者特典に加えて、本日4月9日から4月30日までに対象の店舗、ECショップにて商品を予約購入した方全員がもれなく入手できる特典として、2024年3月に開催した竹田綾子(Ba)の復帰ライブ『ウェルカム』を編集したライブDVDが付録される。

また、MONO NO AWAREは、HEBEL HAUSに暮らす家族の実話にもとづいたストーリーをドラマ化したスペシャルムービー『LONGLIFE STORY』第2弾への書き下ろし新曲「88」を発表。映像では、実家のアップライトピアノと共に成長し世代を超えて受け継がれていく家族の様子を山下リオが初挑戦の母親役を通じて表現している。

LONGLIFE STORY -Music by MONO NO AWARE『88』- HEBEL HAUS SPECIAL movie さらに、MONO NO AWAREは約3年ぶりとなる全国ツアーの開催を発表しており、6月7日東京 Spotify O-EASTでの東京公演を皮切りに、福岡、広島、神戸、名古屋、高松、大阪、札幌、仙台、新潟、金沢での全国11都市に加えて、6月28日には台北 THE WALLでの台湾公演を含む、全12公演でのツアーを行う。チケットは4月1日よりアラカルト先行を開始しており、4月10日23時59分まで受付中。

■MONO NO AWARE 玉置周啓 コメント実家にあった88鍵のピアノ。音が出るだけで、保育士の祖母が褒めそやしてくれたピアノ。月謝払い続けた幾年で、結局ドラクエのテーマしか弾けずに終わったピアノ。いつだか友達が得意げに、拳で黒鍵叩くだけで弾ける曲を教えてくれたピアノ。それでもやはり音が出るだけで、ぱちぱちと拍手が聞こえてきたピアノ。

(文=リアルサウンド編集部)