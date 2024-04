空間設計・施工の内装部門のサービス強化を実現！ニチネン×フルサポート 事業提携

ニチネンは2024年4月1日、フルサポートとの事業提携によりグループ化し、店舗・オフィス・工場などにおける「内装部門」のサービス強化と組織力向上を実現しました。

近畿エリアを中心に、空間づくりのプロフェッショナルとして、今まで以上の提案力・対応力・気遣い力・サポート力を発揮していきます。

ニチネン×フルサポート 事業提携

株式会社ニチネンと、フルサポート株式会社は、同業種・同規模、大阪同士の企業による前向きな事業提携を実現。

互いに大阪に本社を構え、近畿一円を商圏とする、建築・内装工事の同業他社が手を取り合い、それぞれの経験と実績に裏付けられた「技術力」と「営業力」を掛け算する事業提携が成立しました。

両社独自に築き上げてきた強みを最大限に活かし、グループとして成長・発展しながら、より多くのクライアントに愛され、信頼される企業を目指しています。

両社の共通点は、様々な業態・業種の内装工事を設計から施工までワンストップで行えることにあります。

しかし、これまでに得意としてきたカテゴリに違いがあり、株式会社ニチネンはオフィス内装や工場営繕工事が主体、フルサポート株式会社はクリニックの設計・施工、店舗の内装工事やリフォームが事業の中心でした。

今後、時代の変化に合わせた機能性やデザイン性が求められる「内装業界」において、互いの強みとリソースを相互補完する組織をつくり、施工後の管理運用面の強化も図ります。

店舗・オフィス・工場・公共施設などの内装を幅広くカバー

それぞれの得意先や訪問先に違いがある中で、それぞれが持つ知識・スキル・人材を相互活用することで、これまで以上の提案力・応用力が生まれます。

多様で多彩な「求め」に対して、引き出しの数をより多く持つことで、設計・施工する業界・業種・規模・内容に制限のないビジネスを展開することが可能となりました。

株式会社ニチネン 概要

1950年創業。

オフィス・店舗・公共施設など、規模や業界を問わず、「働く空間ぜんぶ」をトータルコーディネートする設計・施工会社。

家具の調達や移転作業までをまとめて依頼できる守備範囲の広さとサポート力が特長です。

所在地:〒553-0003 大阪市福島区福島5-17-27

TEL :06-6458-4141

フルサポート株式会社 概要

2009年創業。

クリニック・店舗を中心とする「商空間」のデザイン・設計・施工を得意とし、クライアントが求める“こだわり”をオーダーメイドで実現。

関西地域に密着したビジネス展開で、理想をカタチにしてきた実績の数が強みです。

所在地:〒556-0016 大阪市浪速区元町1-5-17 難波MORIビル4階

TEL :0120-60-1010

