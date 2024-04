ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」にて「We Love Cheeeese!」フェアを開催!

2024年のフェアでは、チーズを思う存分楽しめる3つのバーグディッシュと2つのサイドメニューが期間限定で登場します☆

びっくりドンキー「We Love Cheeeese!」フェア2024

開催期間:2024年4月10日(水)から

毎年大好評のチーズ好きにはたまらない、びっくりドンキーの「We Love Cheeeese!」フェア。

今回のフェアには、チーズを思う存分楽しめる3つのバーグディッシュと2つのサイドメニューが期間限定で登場します。

ディッシュメニューには、3種のチーズに食欲をそそる味わいをプラスした「ガーリックベーコンメルティーチーズバーグディッシュ」、いつものチーズバーグディッシュに濃厚なとろけるイエローチーズソースがかかった「メルティーチーズバーグディッシュ」、ハンバーグの中にシュレッドチーズとトマトを詰め込み、上からデミグラスソースをかけた「チーズインバーグディッシュ」をラインナップ。

サイドメニューでは、2024年4月10日より定番商品となる「マカロニ&チーズ」に加え、フライドポテトにイエローチーズソースをかけた、お酒にも合う「イエローチーズソースポテト」と、とろ〜りチーズとブロッコリーがベストマッチな「ブロッコリーチーズの箱舟」の2種類が販売されます。

ガーリックベーコンメルティーチーズバーグディッシュ

サイズ・価格:

店内飲食:S 1,450円(税込)/M 1,630円(税込)/L 1,920円(税込)

テイクアウト:S 1,370円(税込)/M 1,550円(税込)/L 1,840円(税込)

宅配:S 1,920円(税込)/M 2,170円(税込)/L 2,580円(税込)

ライスをカリフラワーライスに変更:110円(税込)※大盛⼩盛はできません

大盛ディッシュサラダ:195円(税込)

ライス量変更:大盛 100円(税込)/⼩盛 55円(税込)引き

トッピング追加:エッグ、おろしそ 110円(税込)/チーズ(2本)、パイン 180円(税込)

フライドガーリックの香りにアクセントとなるベーコンの旨みと3種のたっぷりチーズのコクがつまった「ガーリックベーコンメルティーチーズバーグディッシュ」

食欲をそそるガツンとした味わいを楽しめる、ボリューミーな一品です。

​メルティーチーズバーグディッシュ

サイズ・価格:

店内飲食:S 1,260円(税込)/M 1,440円(税込)/L 1,730円(税込)

テイクアウト:S 1,180円(税込)/M 1,360円(税込)/L 1,650円(税込)

宅配:S 1,660円(税込)/M 1,910円(税込)/L 2,310円(税込)

ライスをカリフラワーライスに変更:110円(税込)※大盛⼩盛はできません

大盛ディッシュサラダ:195円(税込)

ライス量変更:大盛 100円(税込)/⼩盛 55円(税込)引き

トッピング追加:エッグ、おろしそ 110円(税込)/チーズ(2本)、パイン 180円(税込)

定番のチーズバーグディッシュに濃厚なイエローチーズソースがかかった、とろけるチーズがたまらない一品。

3種のチーズを使用したイエローチーズソースで覆い尽くされたハンバーグは、心ゆくまでチーズの旨味と風味が味わえます。

見ているだけで幸せになるビジュアルと濃厚な香りが食欲をそそります。

とろとろの濃厚なチーズを思う存分に味わいたいチーズ好きな方におすすめの一品です。

チーズインバーグディッシュ

サイズ・価格:

店内飲食:シングル 1,395円(税込)/ダブル 1,865円(税込)

テイクアウト:シングル 1,315円(税込)/ダブル 1,785円(税込)

宅配:シングル 1,850円(税込)/ダブル 2,500円(税込)

ライスをカリフラワーライスに変更:110円(税込)※大盛⼩盛はできません

大盛ディッシュサラダ:195円(税込)

ライス量変更:大盛 100円(税込)/⼩盛 55円(税込)引き

トッピング追加:エッグ、おろしそ 110円(税込)/チーズ(2本)、パイン 180円(税込)

今しか食べられない、びっくりドンキーのメニューにありそうでなかったチーズインバーグ。

デミグラスソースがかかったハンバーグの中にシュレッドチーズ(ゴーダチーズ、サムソーチーズ、ステッペンチーズ)とトマトが詰まっています。

ハンバーグをお箸で割ると中からとろとろのチーズが溢れ出し、チーズとお肉とデミグラスソースが絶妙に混ざり合った、極上の味を楽しむことができます。

※ダブルはハンバーグが2枚になります

イエローチーズソースポテト

価格:

店内飲食:760円(税込)

テイクアウト:800円(税込)

宅配:1,120円(税込)

追加チーズソース(イエロー/ホワイト):店内飲食 270円(税込)/テイクアウト 290円(税込)/宅配 410円(税込)

フライドポテトにイエローチーズソースをかけた「イエローチーズソースポテト」

サイドメニューとしてはもちろん、お酒のおつまみにもピッタリです。

追加チーズソースを注文することで、よりチーズ感を味わえます。

ブロッコリーチーズの箱舟

価格:710円(税込)

とろ〜りチーズとブロッコリーがベストマッチな「ブロッコリーチーズの箱舟」

こんがりと焼き目を付けたチーズが絶品です!

マカロニ&チーズ

価格:590円(税込)

2024年4月10日より定番メニューとなる「マカロニ&チーズ」

マカロニにたっぷりのチーズが絡まった、チーズ好きにはたまらない一品です。

チーズ好きにはたまらない「たっぷりチーズ」と「あふれるチーズ」の限定メニュー!

びっくりドンキーにて2024年4月10日(水)より開催される「We Love Cheeeese!」フェア 2024の紹介でした☆

※一部商品の盛り付けが異なる場合があります

※地域、店舗によって価格が異なります。また一部店舗では取扱いのない商品があります

※本商品は、予告なく販売中止・終了ならびに商品内容の変更をする場合があります

※夜10時以降注文の方は10%の深夜料金が追加されます

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります

※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合があります

※テイクアウト、宅配の容器は店舗によって異なります

※テイクアウト・デリバリー品は専用の容器で提供します

※テイクアウト品の店内飲食はご遠慮ください

※レジ袋は有料です【レジ袋(大・⼩)各1円+税】

※デリバリーの注⽂受付時間、配達該当エリア、最低注⽂金額は地域・店舗によって異なります

※デリバリーについては、別途サービスの定める配送⼿数料がかかります

※デリバリーについては、店頭で使える割引・クーポンはデリバリーサービスでは利用できません

※ブロッコリーチーズの箱舟とマカロニ&チーズはテイクアウト・デリバリーできません

