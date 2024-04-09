【一番くじ アイドルマスター シャイニーカラーズ Lolita Fashion Collection】7月19日より順次発売予定価格：1回720円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ アイドルマスター シャイニーカラーズ Lolita Fashion Collection」を7月19日より順次発売する。価格は1回720円。

本商品は、アイドルプロデュースゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」をモチーフにした一番くじ。アイドルユニット「Straylight」より黛 冬優子のフィギュアが登場するほか、描き下ろしクリアポスター、全28種のアクリルスタンド、クリアフレームスタンドなどがラインナップされる。

「一番くじ アイドルマスター シャイニーカラーズ Lolita Fashion Collection」は一番くじ公式ショップや一部のゲームセンターのほか、「一番くじONLINE」でのオンライン販売を予定している。

一番くじ アイドルマスター シャイニーカラーズ Lolita Fashion Collection

7月19日より順次発売予定

価格：1回720円

【ラインナップ一覧】

1：黛 冬優子 フィギュア賞

2：描きおろしクリアポスター賞

3：櫻木真乃 アクリルスタンド賞

4：風野灯織 アクリルスタンド賞

5：八宮めぐる アクリルスタンド賞

6：月岡恋鐘 アクリルスタンド賞

7：田中摩美々 アクリルスタンド賞

8：白瀬咲耶 アクリルスタンド賞

9：三峰結華 アクリルスタンド賞

10：幽谷霧子 アクリルスタンド賞

11：小宮果穂 アクリルスタンド賞

12：園田智代子 アクリルスタンド賞

13：西城樹里 アクリルスタンド賞

14：杜野凛世 アクリルスタンド賞

15：有栖川夏葉 アクリルスタンド賞

16：大崎甘奈 アクリルスタンド賞

17：大崎甜花 アクリルスタンド賞

18：桑山千雪 アクリルスタンド賞

19：芹沢あさひ アクリルスタンド賞

20：黛 冬優子 アクリルスタンド賞

21：和泉愛依 アクリルスタンド賞

22：浅倉 透 アクリルスタンド賞

23：樋口円香 アクリルスタンド賞

24：福丸小糸 アクリルスタンド賞

25：市川雛菜 アクリルスタンド賞

26：七草にちか アクリルスタンド賞

27：緋田美琴 アクリルスタンド賞

28：斑鳩ルカ アクリルスタンド賞

29：鈴木羽那 アクリルスタンド賞

30：郁田はるき アクリルスタンド賞

31：クリアフレームスタンド賞

ラストワン：黛 冬優子 フィギュア ラストワンVer.賞

ダブルチャンスキャンペーン：黛 冬優子 フィギュア ラストワンVer.賞

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