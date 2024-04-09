鉄道貨物車両の利用率、ハイテク点検で向上 中国黒竜江省

中国国家鉄路集団傘下のハルビン国鉄科技集団にある非破壊検査実験室で、HTK−1型固定式フェーズドアレイ超音波車輪車軸探傷機のテストをする作業員。（3月27日撮影、ハルビン＝新華社記者/張濤）

【新華社ハルビン4月9日】中国最大の穀物生産地である黒竜江省で、化学肥料や農薬などの農業用物資の輸送がピークを迎えている。中国国家鉄路集団傘下の中国鉄路ハルビン局集団は、春の農作業に必要な重要物資の輸送を確保するため、科学技術の応用を強化し、貨物列車の車輪と車軸の点検・修理速度と車両の利用率を高め、貨物輸送の質と効率の向上を図っている。

鉄道貨物車両の利用率、ハイテク点検で向上 中国黒竜江省

ハルビン車両段の作業場に並んだ修理済みの車輪。（3月27日撮影、ハルビン＝新華社記者/張濤）

鉄道貨物車両の利用率、ハイテク点検で向上 中国黒竜江省

中国国家鉄路集団傘下のハルビン国鉄科技集団の生産センターで、車輪車軸検査設備のセンサーを組み立てる作業員。（3月27日撮影、ハルビン＝新華社記者/張濤）

鉄道貨物車両の利用率、ハイテク点検で向上 中国黒竜江省

ハルビン車両段の作業場で、HTK−1型固定式フェーズドアレイ超音波車輪車軸探傷機を使い、車輪と車軸を検査する作業員。（3月27日撮影、ハルビン＝新華社記者/張濤）

鉄道貨物車両の利用率、ハイテク点検で向上 中国黒竜江省

ハルビン車両段の作業場に並んだ修理済みの車輪。（3月27日撮影、ハルビン＝新華社記者/張濤）

鉄道貨物車両の利用率、ハイテク点検で向上 中国黒竜江省

中国国家鉄路集団傘下のハルビン国鉄科技集団の生産センターで、車輪車軸検査設備の生産を監視する作業員。（3月27日撮影、ハルビン＝新華社記者/張濤）

鉄道貨物車両の利用率、ハイテク点検で向上 中国黒竜江省

中国国家鉄路集団傘下のハルビン国鉄科技集団にある非破壊検査実験室で、HTK−1型固定式フェーズドアレイ超音波車輪車軸探傷機のテストをする作業員。（3月27日撮影、ハルビン＝新華社記者/張濤）

鉄道貨物車両の利用率、ハイテク点検で向上 中国黒竜江省

中国国家鉄路集団傘下のハルビン国鉄科技集団のデータセンターで、車両データをモニタリングする作業員。（3月27日撮影、ハルビン＝新華社記者/張濤）

鉄道貨物車両の利用率、ハイテク点検で向上 中国黒竜江省

ハルビン車両段の作業場で、HTK−1型固定式フェーズドアレイ超音波車輪車軸探傷機を使い、車輪と車軸の検査をする作業員。（3月27日撮影、ハルビン＝新華社記者/張濤）

鉄道貨物車両の利用率、ハイテク点検で向上 中国黒竜江省

中国国家鉄路集団傘下のハルビン国鉄科技集団にある音響実験室で、実験設備の調整をする作業員。（3月27日撮影、ハルビン＝新華社記者/張濤）

鉄道貨物車両の利用率、ハイテク点検で向上 中国黒竜江省

ハルビン車両段の作業場で、HTK−1型固定式フェーズドアレイ超音波車輪車軸探傷機を使い、車輪と車軸の検査をする作業員。（3月27日撮影、ハルビン＝新華社記者/張濤）

鉄道貨物車両の利用率、ハイテク点検で向上 中国黒竜江省

ハルビン車両段の作業場に並ぶ修理済みの車輪。（3月27日撮影、ハルビン＝新華社記者/張濤）

鉄道貨物車両の利用率、ハイテク点検で向上 中国黒竜江省

中国国家鉄路集団傘下のハルビン国鉄科技集団の生産センターで、車輪車軸検査設備のセンサーを組み立てる作業員。（3月27日撮影、ハルビン＝新華社記者/張濤）

鉄道貨物車両の利用率、ハイテク点検で向上 中国黒竜江省

中国国家鉄路集団傘下のハルビン国鉄科技集団のTHDS設備研究室で、軸受けの検査に使うTHDS小型化検査ステーションのテストを行う作業員。（3月27日撮影、ハルビン＝新華社記者/張濤）