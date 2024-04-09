µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡¢2³ä¤¬É½¼¨Å±²ó¡¡·üÇ°¤Î°ÂÁ´À¡¢ÉÔ°ÂÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë
¡¡·ò¹¯¸ú²Ì¤Ê¤É¤ò»ö¶È¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¤ÇÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¡Öµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡×¤Î2³ä¼å¤¬¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤¬Ë³¤·¤¤¤³¤È¤äÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÉ½¼¨¤òÅ±²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Åö½é¤«¤é·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°ÂÁ´À¤ÎÃ´ÊÝ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Á¤À¡£
¡¡µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Ï2015Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿À©ÅÙ¤Ç¡¢»ö¶È¼Ô¤¬¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´À¤Èµ¡Ç½À¤Ë´Ø¤¹¤ë²Ê³ØÅªº¬µò¤Ê¤É¤òÆÏ¤±½Ð¤ì¤Ð·ò¹¯¸ú²Ì¤Ê¤É¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¡£ÆÏ¤±½Ð¤Î¤ß¤Î¤¿¤á¡¢¿³ºº¤¬É¬Í×¤ÊÆÃÄêÊÝ·òÍÑ¿©ÉÊ¡Ê¥È¥¯¥Û¡Ë¤è¤ê¤âµ¬À©¤¬´Ë¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤ÎÆÏ¤±½Ð¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆÏ¤±½Ð¤Ï4·î8Æü»þÅÀ¤Ç8198·ï¡£¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÆÏ¤±½Ð¤¬Å±²ó¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1521·ï¤Ë¾å¤ë¡£Á´ÂÎ¤Î18¡¦5¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤¬Ë³¤·¤¤¤È¤·¤ÆÅ±²ó¤·¤¿·ï¿ô¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤¬»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤ËºîÀ®¤·¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÀ¸»º¡¦ÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤ê¡¢°ÂÁ´À¤äµ¡Ç½À¤Î²Ê³ØÅªº¬µò¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¤ê¤¹¤ì¤ÐÅ±²ó¤òÆÏ¤±½Ð¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤ÏºòÇ¯6·î¡¢¡ÖÃæÀ»éËÃ¤ò²¼¤²¤ë¡×¤Ê¤É¤Èµ¡Ç½À¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Î²Ê³ØÅªº¬µò¤¬Ë³¤·¤¤¤È¤·¤Æ¡¢·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡°ãÈ¿¤ÇÈÎÇä²ñ¼Ò¡Ö¤µ¤¯¤é¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÁ¼ÃÖÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤¬Äó½Ð¤·¤¿ÏÀÊ¸¤ä»ñÎÁ¤ò´ð¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£Æ±°ìÀ®Ê¬¤ò»È¤¦¤Ê¤É¤·¤¿Â¾¼Ò¤Î88·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢57·ï¤¬Å±²ó¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Å±²ó¤¬2³ä¶á¤¯¤Ë¤â¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÆÏ¤±½ÐÀ©ÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ô¤ÎÁý¸º¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡ÚÅÄÃæ±¤¡¢°¤Éô°¼Èþ¡Û