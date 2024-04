【「スター・ウォーズ 無法者たち」オフィシャルストーリートレーラー】4月10日1時 公開予定

Ubisoftは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用オープンワールドアドベンチャー「Star Wars Outlaws(スター・ウォーズ 無法者たち)」のオフィシャルストーリートレーラーを4月10日1時に公開する。

本作は、映画「スター・ウォーズ」シリーズのゲームとして初めてオープンワールドを採用するアドベンチャーゲーム。今回のトレーラーはストーリ予告編となっており、世界初公開となる。

トレーラーはUbisoftのYouTubeチャンネルにて4月10日1時よりプレミア公開される。

【スター・ウォーズ 無法者たち : オフィシャルストーリートレーラー】

STAR WARS & (C) 2024 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. Developed by Ubisoft. Ubisoft TM & (C) 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved.