グレープストーンが展開する東京みやげブランド「東京ばな奈ワールド」から、ブランド史上初となるレトルトカレー「東京ばな奈カレー」が誕生!

バナナとバターの濃厚なコクの本格「チキンカレー」と、バナナにマンゴー・キウイを合わせた爽やかな甘みの芳醇「フルーツカレー」が発売されます☆

東京ばな奈ワールド「東京ばな奈カレー」

発売日:2024年4月23日(火)

価格:各734円

販売店舗:2024年4月23日(火):EXPASA海老名(下り)、SASTAR 2(サスター ツー)東京ばな奈ソフトクリーム売場横

※2024年4月23日(火)〜5月31日(金)は、EXPASA海老名(下り)のみの先行発売になります

「東京ばな奈」のブランド史上初となるレトルトカレー「東京ばな奈カレー」が誕生。

洋菓子の専門家であるパティシエ仕込みの、バナナがコクを引き出す新発想のカレーです。

コンセプトは、“バナナで、カレーはもっともっと美味しくなる。”。

パティシエの繊細な技術と豊富な経験から生まれた、新発想の「東京ばな奈カレー」です。

とろとろのバナナピューレを惜しみなく投入することで、まろやかなコク、甘い香り、豊かな風味が絶妙に調和する旨とろカレーが完成しました。

このカレーのためだけに配合された15種類以上のスパイスに国産玉ねぎやニンニク、しょうがなどを合わせてじっくりと煮込んであります。

隠し味に、素材の旨みを引き立たせる麹パウダーを使用した、パティシエこだわりの絶品カレーです。

「バナナとバターのチキンカレー」と「バナナとナッツのフルーツカレー」の2種類が展開されます☆

カレールーを入れる容器と東京ばな奈アイコンが融合した、おしゃれでかわいいパッケージデザイン

デザインコンセプトは、“レトロでかわいい洋食屋さんの東京ばな奈カレー”。

カレールーを入れる銀食器の容器とシェフのコック帽をかぶった東京ばな奈アイコンが見事に融合しています。

「バナナとバターのチキンカレー」と「バナナとナッツのフルーツカレー」の2種類が、モチーフを描き分けてグラフィカルに表現されています。

東京ばな奈カレー パティシエ仕込み バナナとバターのチキンカレー

バナナとバターの濃厚なコクを感じられる、やわらかなチキンがゴロッと入った「東京ばな奈カレー パティシエ仕込み バナナとバターのチキンカレー」

バナナと発酵バターのコク深い味わいが堪能できます。

15種類以上のスパイスをオリジナルで配合した、パティシエならではの本格チキンカレーです。

東京ばな奈カレー パティシエ仕込み バナナとナッツのフルーツカレー

バナナにマンゴー・キウイ、フルーツとナッツの爽やかな甘みが特徴の「東京ばな奈カレー パティシエ仕込み バナナとナッツのフルーツカレー」

フルーツを20%も合わせた甘みのある香りに、カシューナッツペーストのまろやかなコクが引き立ちます。

パティシエならではの芳醇フルーツカレーです。

EXPASA海老名(下り)フードコート「東京ばな奈カレー」発売記念キャンペーン

価格:各1,000円(税込)

実施期間:2024年4月23日(火)〜5月23日(木)

販売時間:毎日9:00より発売開始 ※当日販売予定数がなくなり次第販売終了

メニュー名:

・東京ばな奈カレー パティシエ仕込み バナナとバターのチキンカレー(ご飯・副菜付)

・東京ばな奈カレー パティシエ仕込み バナナとナッツのフルーツカレー(ご飯・副菜付)

販売店舗:EXPASA海老名(下り)フードコート「麺’s ROAD」

EXPASA海老名(下り)にあるフードコート「麺’s ROAD」にて、その場で食べられる「東京ばな奈カレー」を提供。

東京ばな奈カレー専用皿に東京ばな奈レトルトカレーのルーとご飯、副菜を盛付けて提供されます。

「東京ばな奈カレー」をすぐに食べられるという発売を記念したキャンペーンです☆

※「東京ばな奈カレー専用皿」の持ち帰りはできません

洋菓子の専門家であるパティシエ仕込みの、バナナがコクを引き出す新発想のレトルトカレー。

東京ばな奈ワールド「東京ばな奈カレー」は、2024年4月23日よりEXPASA海老名(下り)、SASTAR 2(サスター ツー)東京ばな奈ソフトクリーム売場横にて先行販売後、順次販売開始です☆

