【あの時消されたイルカです。】7月 発売予定価格:1回 300円

アミューズは、カプセルトイ「あの時消されたイルカです。」を7月に発売する。価格は1回300円。

本製品は、旧Microsoft Officeにてユーザーをサポートするマスコット「カイルくん」によく似たぬいぐるみとなっており、定番のブルーのカラーに加え、ピンク、オレンジ、イエロー、パープルの5色で展開される。

瞳の部分はビーズが採用され可愛らしく表現されているほか、ボールチェーンが付属しているのでどこでも持ち運びができる仕様となっている。

