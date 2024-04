海を渡って、ゴジラが来る！ 「GODZILLA ゴジラ」＆「ゴジラvsコング」BS12にて4月14日(日)より2週連続放送!!

全国無料放送のBS12 トゥエルビにて、新作映画「ゴジラxコング 新たなる帝国」公開に先駆け、ハリウッド制作の「GODZILLA ゴジラ」と「ゴジラvsコング」の2作品が2024年4月14日(日)より2週連続で放送される。

【「日曜ゴジラ劇場〜ハリウッド編〜今、ゴジラがアツい!】

2024年4月26日公開予定の新作映画「ゴジラxコング 新たなる帝国」劇場公開に先駆け、ハリウッド制作怪獣映画シリーズ「モンスター・ヴァース」の1作目「GODZILLA ゴジラ」と、シリーズ4作目、ゴジラとキングコングの夢の対決を描く「ゴジラvsコング」が放送される。

【放送スケジュール、作品情報】

2024年4月14日(日)夜7時〜

「GODZILLA ゴジラ」

HP:https://www.twellv.co.jp/program/anime/godzilla-hollywood/

<あらすじ>

日本生まれの怪獣ゴジラをハリウッドで映画化。

VFXアーティストとして数々の作品を手掛けてきたギャレス・エドワーズ監督がメガホンを取り、日本からは渡辺謙さんが芹沢博士役で出演。世界で大ヒットした本作を皮切りに、ゴジラやキングコングを主人公とした怪獣映画「モンスター・ヴァース」シリーズが後に続く。(英語・日本語字幕)





<スタッフ>

監督:ギャレス・エドワーズ





<出演>

アーロン・テイラー=ジョンソン、渡辺 謙、エリザベス・オルセン、ジュリエット・ビノシュ、サリー・ホーキンス、デヴィッド・ストラザーン、ブライアン・クランストン





(C)2014 Warner Bros. Entertainment Inc., Legendary and Ratpac-Dune Entertainment LLC. All Rights Reserved.

2024年4月21日(日)夜7時〜

「ゴジラvsコング」

<あらすじ>

破壊神<ゴジラ>vs 守護神<コング>地球最大の究極対決!最強はどっちだ!

ゴジラやキングコングを主人公としたハリウッド怪獣映画シリーズ「モンスター・ヴァース」の4作目。

日本から、前作「GODZILLA ゴジラ」で渡辺謙が演じた芹沢博士の息子 芹沢蓮役として小栗旬さんが出演している。(英語・日本語字幕)





<スタッフ>

監督:アダム・ウィンガード





<出演>

アレクサンダー・スカルスガルド、ミリー・ボビー・ブラウン、レベッカ・ホール

ブライアン・タイリー・ヘンリー、小栗旬、エイザ・ゴンザレス、ジュリアン・デニソン、カイル・チャンドラー、デミアン・ビチル





(C)2021 WARNER BROTHERS ENTERTAINMENT INC. & LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS LLC.