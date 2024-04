シンガー・ソングライターの宇多田ヒカル(41)が9日までにX(旧ツイッター)を更新。“すっぴん顔”を一部披露した。

「ベスト『SCIENCE FICTION』いよいよ10日リリース」と切り出し、「初回盤、表紙はもちろんのこと、実はブックレットもめちゃ綺麗だから予約してくれたみんなに早く手にして見てほしい」と告知した。

さらに写真を添付。黒ぶち眼鏡をかけて、口元をCDで隠している写真をアップし「何年かぶりのセルフィなのにすっぴん」と明かした。

宇多田の投稿に対し「え、まって、すっぴん ひかるちゃん最高かて」「TimeのMVでもそうだったけどプライベート縁の太いメガネが多いね」「どうしましょう、すっぴんなんて関係ないです。今日もヒカルさんがかわいすぎて仕方ないです」などと書き込まれていた。

宇多田は98年12月9日に「Automatic/time will tell」でデビュー。昨年12月9日に25周年を迎えたことを記念し、自身初となるベストアルバム「SCIENCE FICTION」を今年発売することを発表した。さらに18年に開催された「Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018」以来約6年ぶりとなる全国ツアー「SCIENCE FICTION TOUR 2024」も発表した。