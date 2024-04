百名店が手がける！ 人気パティシエが手掛ける至福のジェラート（京都・京都市役所前）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は京都市役所前駅近くにオープンした、「アッサンブラージュ カキモト」の3号店。

assemblage+ (京都・京都市役所前)

写真:お店から

2023年11月、京都市役所前駅から徒歩11分ほどの場所に、ジェラートや創作料理を楽しめる「assemblage+ 」がオープンしました。「食べログ スイーツ WEST 百名店」に選出され、世界的な大会であるワールドチョコレートマスターズで、2018年世界4位に輝いた垣本 晃宏シェフによる神宮丸太町の名店「アッサンブラージュ カキモト」の3号店になります。

1階席 写真:お店から

1階ではジェラートと焼き菓子の販売を行い、その奥にバーのような雰囲気のイートインスペースがあります。こちらのカウンターでは、デザートだけでなくコース料理も楽しめます。2階はフリースペースになっていて、購入したジェラートなどを食べられます。

パウンドケーキ

手土産におすすめの「パウンドケーキ」各756円は、見た目も可愛らしくケーキのよう。賞味期限は3日間あり、常温で持ち運びできるのもいいですね。アクセントに淡路産の塩を使った昔ながらのホットケーキのような「Saity Butter」や、アーモンドとバターが香る「Almond」、香り高いピスタチオを贅沢に使った「Pistachio」など豊富な種類を揃えています。

アッサンブラージュプリュススペシャルジェラート(テイクアウト)

自慢のジェラートは10種類を用意していて、シングル、ダブル、アッサンブラージュプリュススペシャルから選べます。テイクアウトと2階でのイートイン利用の場合はカップで提供、1階のカウンターバーでは素敵な器に盛り付けて提供されます。(カウンターバーの利用では値段が異なります。)「アッサンブラージュプリュススペシャル」(テイクアウト価格/1,080円・カウンター利用/1,650円)は、好みのジェラート2種類と好みのフォーム、泡クリームを組み合わせられます。

ジェラートパウンド

イートイン限定の「ジェラートパウンド」1,650円は、昔ながらのホットケーキをイメージしたデザート。温かいソルティーバター(塩バター)のパウンドケーキとジェラート(バニラ又はスパイス)に、メープルシロップをかけて召し上がってください。

ランチとディナーのコースで提供する、一皿

間接照明が大人の雰囲気を演出するバーカウンターでいただけるコースは、ランチ5,500円〜、ディナー7,700円〜。デザート同様、見た目も美しく繊細で、オリジナリティにあふれた料理の数々を楽しめます。コースは前日までの完全予約制です。

ピザ『スパイス』

また単品で「ピザ」1,650円の注文も可能。ピザ生地はライ麦を使用し、厚みがあり、モチモチ食感がたまりません。石窯で焼く本格ピザは定番の「スパイス」「マルゲリータ」「クワトロ」の他、現在、春を感じる季節のピザ「氷魚(鮎の小子)・春菊・ふきのとう・モッツァレラ」なども提供中です。

ランチにティータイム、デイナーとさまざまな顔を持つジェラート店。訪れる度に新たな魅力に出会える素敵な新店です。

食べログレビュアーのコメント

アフォガードデザート 出典:comotanさん

『今回は、アフォガードデザートを注文してみました。

目の前でスイーツを盛り付けて作ってくれました。

「スパイス+ドライフルーツ」と「バニラミルク+淡路塩」の2種類のジェラートを使用。

他には、ドライフルーツ、コーヒージュレ、コーヒーの香りのエスプーマ、リーフ状のチョコレートなどが盛り付けられていました。

・エスプレッソアイスクリーム

脇には、エスプレッソが添えられていました。

このジェラートにエスプレッソをかけて、「アフォガード風」にして味わうスタイルのようです。

清水焼きの四角い器に盛り付けられていて、独創的なデザートです。

植物を育てる時に使用される「プランター」をイメージしているそうです。

秋の紅葉感が演出されていてステキに感じました(^-^)

では、エスプレッソをかけて味わってみることにしました。

まずは、スパイスのジェラートから。

シナモンのようなスパイスの香りがして、スパイス感を楽しめる大人のジェラートとです。

ドライフルーツがたっぷりです。

フランスのクリスマス菓子「ベラベッカ」のイメージも含まれているそうです。

塩バニラも素敵です。

「冷たくて甘いバニラ」と「温かくて苦味のあるエスプレッソ」の2つの対比を楽しめます。

リーフをイメージしたチョコ菓子は、パリッとした軽い食感。

コーヒージュレなどと一緒に楽しんでも美味しかったです。

時間と共に、エスプレッソの熱でジェラートが溶けていき、いろんな味が混じり合い、複雑な味を楽しめました。

スイーツと一緒に、コーヒーを味わいました。

甘いスイーツと合いそうな、コクのあるホットコーヒーを楽しみました。

バーのような、大人の雰囲気のカフェにて、ゆったりと過ごせました』(comotanさん)

アッサンブラージュ スペシャル 出典:らめる.さん

『アッサンブラージュ スペシャル(\1100)

アッサンブラージュ スペシャルは味の組み合わせが決まっていて6種類あります。

今回は、

「3.栗ラム酒+スパイス+コーヒーフォーム+泡クリームカラメル」

を注文しました。

ドリンクも注文すると、1階の席を使用できるそうです。

今回はアイスクリームのみの注文にしたので、2階のフリースペースで食べました。

フリースペースは15席以上あって、混雑時にも席数には余裕がありそうです。

フリースペースでのお水はセルフ。

5分ほどして店員さんが2階まで持ってきてくださいました。

栗ラム酒はラムがしっかり効いていて栗の風味も良く、美味しかったです。

スパイスもそこまで強くなく、食べやすい印象でした。

クリームは軽くて口当たり良く、コーヒーの風味を移してあるそうでほんのり香りました。

ラスクなど焼き菓子も付いてきて、こちらもさすがの美味しさでした』(らめる.さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆assemblage+住所 : 京都府京都市中京区木屋町484TEL : 075-746-6822

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

