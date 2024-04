◆SEVENTEEN弟分・TWS

【モデルプレス=2024/04/09】日本最大級の女性向けエンタメ&ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」にて、13人組グループ・SEVENTEEN(セブンティーン)の弟分・TWS(トゥアス)のインタビュー連載が、4月10日よりスタートする。※毎日17時配信TWSは、PLEDIS Entertainment(以下、PLEDIS)からSEVENTEEN以来約9年ぶりとなる、2024年1月22日にデビューしたボーイグループ。グループ名は「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」の略で、1日を意味する数字24と1週間を意味する数字7を全ての瞬間に例え、「いつもTWSと一緒に」という意味を持つ。2003年生まれの最年長・SHINYU(シンユ)、2005年生まれのDOHOON(ドフン)とYOUNGJAE(ヨンジェ)、2006年生まれのHANJIN(ハンジン)とJIHOON(ジフン)、2007年生まれのKYUNGMIN(ギョンミン)と、確かなパフォーマンス力とビジュアル、優れた音楽センスを持つ6人で構成されている。

1月22日、1st Mini Album「Sparkling Blue」でデビューを果たすと、清涼感溢れるコンセプトと日常で美しい感傷を呼び起こす、幻想的で感覚的なTWSならではの音楽ジャンル「Boyhood Pop」が人気を集め、韓国の音楽チャートを席巻。また、日本デビュー前にもかかわらず日本雑誌の表紙に多数登場し、3月には「マイナビ東京ガールズコレクション」へ初出演、日本でのショーケースを開催するなど、国内外でも活躍が期待されている。そんなデビューほやほやの彼らにモデルプレスがソロインタビューを実施。デビューからの心境の変化や、知り合って1番印象が変わったメンバー、デビューを叶えた彼らの「夢を叶える秘訣」などを聞いた。他のメンバーがインタビューや撮影の間はその様子をじっと見つめるなど、仲睦まじい雰囲気に包まれていたTWS。1人ひとりの初々しい表情を切り取った撮り下ろし、それぞれの熱い思いも感じ取れるインタビューもお楽しみに!(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】