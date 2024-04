ディズニーストアから、日差しの強い日も雨の日も使える「傘・日傘・レイングッズ」が登場!

ディズニーキャラクターデザインの折りたたみ傘やアームカバーなどのグッズのほか、「Wpc.」との共同企画商品も販売されます☆

ディズニーストア「傘・日傘・レイングッズ」

発売日:2024年4月12日(金)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jp

ディズニーストアから、レイングッズブランド「Wpc.」と共同企画をした折りたたみ式の日傘が登場。

さらにディズニーストアオリジナルデザインの折りたたみ傘や、アームカバーなどの「傘・日傘・レイングッズ」が登場します。

レイングッズブランド「Wpc.」と共同企画をした折りたたみ式の日傘は、「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」を中心に、『わんわん物語』の「レディ」や『おしゃれキャット』の「マリー」、『美女と野獣』の「ベル」といったディズニーキャラクターのデザインが勢ぞろい。

ラインアートが大人かわいい刺しゅうスカラップがポイントのグッズや、淡い生地色とフリルの組み合わせが上品な雰囲気のアイテムなど幅広く用意されています。

あわせて登場するディズニーストアオリジナルデザインの折りたたみ傘は、内側に「ミッキー&フレンズ」や「ニック・ワイルド」のキャラクターアートがプリントされており、見上げればキャラクターたちの魅力を堪能できます☆

「ミッキー&フレンズ」折りたたみ傘 晴雨兼用 ポーチ入り

価格:3,500円(税込)

「ミッキー&フレンズ」をデザインした折りたたみ傘が登場。

開いた傘の内側にはキャラクターたちの姿が!

いきいきとした表情、ぬくもりのある色合いに癒されるデザインです。

突然の雨にも対応できる折りたたみ傘は、これからの季節の強い味方。

携帯に便利なポーチ付きです。

「ニック・ワイルド」折りたたみ傘 晴雨兼用 ポーチ入り

価格:3,500円(税込)

「ニック・ワイルド」をデザインした折りたたみ傘。

一見シンプルな無地傘ですが、開いた傘の内側には「ニック・ワイルド」の姿がプリントされています。

6枚はぎの傘生地に全3種類のキャラクターアートがプリントされていて、見上げれば「ニック・ワイルド」の魅力を堪能できます☆

【Wpc.】ミニー 日傘 折りたたみ式 晴雨兼用 フリル

価格:4,000円(税込)

「Wpc.(ダブリュピーシー)」との共同開発で生まれた、「ミニーマウス」デザインのエレガントな日傘。

UVカット率・遮光率がともに99.9%以上あり、強い日差しにも対応できます。

淡い生地色とフリルの組み合わせがおしゃれな晴雨兼用の日傘です!

【Wpc.】ベル 日傘 折りたたみ式 晴雨兼用 フリル

価格:4,000円(税込)

『美女と野獣』に登場する「ベル」デザインのエレガントな日傘。

生地には防水効果のあるポリウレタンコーティングが施されているので雨の日も使えます。

淡い生地色とフリルの組み合わせが上品な雰囲気を演出。

「ベル」の横顔プリントがアクセントです。

【Wpc.】ミッキー 日傘 折りたたみ式 晴雨兼用 チャーム付き

価格:4,000円(税込)

強い日差しにも突然の雨にも対応できる、ミッキーアイコンデザインの日傘です。

UVカット率・遮光率がともに99.9%以上ある、とっても心強い晴雨兼用の折りたたみ式傘。

ネイビーの生地に、ミッキーアイコンがゴールドで刺繍された上品なデザインです。

付属の収納袋には、星形のチャームが付いています☆

【Wpc.】マリー おしゃれキャット 日傘 折りたたみ式 晴雨兼用

価格:4,000円(税込)

強い日差しにも突然の雨にも対応できる、『おしゃれキャット』「マリー」デザインの日傘です。

おでかけの相棒として嬉しい、軽量・コンパクトさと、シンプルな見た目を兼ね備えています。

【Wpc.】ミニー 日傘 折りたたみ式 晴雨兼用

価格:4,700円(税込)

「ミニーマウス」をモチーフにした、「Wpc.(ダブリュピーシー)」との共同開発グッズ。

UVカット率・遮光率がともに99.9%以上あり、生地に防水効果も施された、晴雨兼用の日傘です。

傘を開くと、丸みを帯びた上品なフォルムになります。

【Wpc.】レディ 日傘 折りたたみ式 晴雨兼用

価格:4,700円(税込)

大人かわいい「レディ」デザインの、「Wpc.(ダブリュピーシー)」との共同開発グッズ。

強い日差しにも突然の雨にも対応できる、実用性ばっちりの日傘です。

刺しゅうスカラップもデザインのポイントになっています!

【Wpc.】ミッキー 日傘 折りたたみ式 晴雨兼用 ユニセックス

価格:4,000円(税込)

強い日差しにも突然の雨にも対応できる、「ミッキーマウス」のユニセックスデザインの日傘です。

UVカット率・遮光率がともに99.9%以上ある、とっても心強いアイテム。

生地には防水効果のあるポリウレタンコーティングが施されているので雨の日も活躍すること間違いなし。

おでかけの相棒として嬉しい、軽量・コンパクトさと、シンプルな見た目を兼ね備えています☆

ミニー アームカバー UV Cut ブラック

価格:3,000円(税込)

フリーサイズのUVアームカバーが登場。

ラインアート風の「ミニーマウス」の刺しゅう入り。

手の甲まで日差しをカットできるロングタイプで、さらりとした生地なので肌滑りも良く、ラクに着用できます。

マリー おしゃれキャット アームカバー ホワイト

価格:3,000円(税込)

『おしゃれキャット』の「マリー」を刺しゅうで表現した、フリーサイズのアームカバーです。

透け感のある生地にピンク色でキャラクター刺しゅうを施したアームカバーは大人かわいい雰囲気。

くしゅっとさせてファッションのアクセントとしても楽しめます☆

日差しの強い日も雨の日もディズニーキャラクターと一緒にお出かけを楽しめるグッズ。

ディズニーストアの「傘・日傘・レイングッズ」は、2024年4月12日(金)より順次発売です☆

