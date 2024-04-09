¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿ 3¹æ´Þ¤à3°ÂÂÇ¤Î¸Ç¤áÂÇ¤Á¡¡³«Ëë¸å¤Î¼õÆñ¤ÎÆü¡¹¤ò»Ù¤¨¤¿¡Ö²ÈÂ²¤Îå«¡×¤È¤Ï
ÂçÃ«¤Ï²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡4·î8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡¢½é²ó¤Î1ÂÇÀÊÌÜ¤òÆóÎÝÂÇ¤È¤¹¤ë¤È3ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤âÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¸å¤Ç¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë5»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤ËÂè4ÂÇÀÊ¡¢7²óÆó»à¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¸µ¹Åç¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä±¦ÏÓ¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤ë¤È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤°¤ó¤°¤ó¤È¿¤Ó¤Æº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥ÉÁ°ÃÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ106¡¦9¥Þ¥¤¥ë¡Ê172¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥376¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó115¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ38ÅÙ¤È¤¤¤¦°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛMLB¸ø¼°¤â¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡ª ÂçÃ«¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¥·¡¼¥ó
¡¡³«Ëë8»î¹ç¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ä¤¤ºÇ¶á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Çº£µ¨½é¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤é¤ÏÄ¾¶á5Àï¤Ç3È¯¤ÈµÞÂ®¤Ë¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ïº£µ¨½é¤Î3°ÂÂÇ¤Î¸Ç¤áÂÇ¤Á¤ÇÂÇÎ¨¤Ï¡¦352¤Þ¤Ç¾å¾º¡¢OPS¤â1¡¦075¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï¾¾°æ½¨´î»á¤Î»ý¤ÄÆüËÜÁª¼êÎòÂåºÇÂ¿175ËÜ¤Ë¤¢¤È1ËÜ¤ÈÇ÷¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤Î¥Ä¥¤¥ó¥ºÀïÁ°¤ËÂçÃ«¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢³«Ëë¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î·ãÆ°¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÀìÂ°ÄÌÌõ¤Î¿å¸¶°ìÊ¿»á¤¬°ãË¡ÅÒÇî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢µåÃÄ¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤ÏÂç¤¤¯¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£Æ±»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÂçÃ«¼«¿È¤Î¸ýºÂ¤«¤éµð³Û»ñ¶â¤¬°ãË¡ÅÒÇî¤ÎÆ¹¸µ¤ËÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤â¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç·éÇò¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡²¿¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï»þ¤«¤é¼«¿È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿àÌÁÍ§á¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿»ö¼Â¤Ë¡Ö¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤é¤ï¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÂç¤¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¼º°Õ¤ÎÆü¡¹¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï·ëº§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¢¤Þ¤¿ºò½©¤«¤é»ô¤¤»Ï¤á¤¿°¦¸¤¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤«¤é3½µ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤ÊÀ¸³è¤Î¥ê¥º¥à¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£º£Æü¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¿²¤Æ¡Êµå¾ì¤Ë¡ËÍè¤ë´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¡¢ÆÈ¿È»þÂå¤È»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤Ë°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¿å¸¶»á¤¬²ò¸Û¤µ¤ì¤¿±Æ¶Á¤â¼õ¤±¡¢¤Þ¤ÀÀ¸³è´ðÈ×¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÈ¿È»þÂå¤È¤Ï°ã¤¤¡¢²È¤ËÌá¤ë¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤³¿ô½µ´Ö¡¢¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÙ¤ËÃ¯¤«¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤À¤¤¤Ö°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¤¡Ø¤¢¤¢¡¢¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦»þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÊÉ½¸½¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸½¤·¤¿¡£
¡¡º£½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÇÅÅ·â·ëº§¤òÈ¯É½¡¢´Ú¹ñ±óÀ¬»þ¤Ç¤½¤Î»Ñ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÏËÜµòÃÏ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤âÇ®¿´¤Ë±þ±ç¤¹¤ë»Ñ¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤ÇÍÏ¤±¹þ¤â¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ëÂçÃ«¤Ë¤Ê¤é¤¤¡¢¼«¿È¤âÁª¼êÉ×¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ö±üÍÍ²ñ¡×¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áª¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿´ÇÛ¤ê¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ÛÄ¥¤ò¤È¤¤Û¤°¤¹¡Ö¥Û¡¼¥à¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤è¤ê°ìÁØÌîµå¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥½Û´Ä¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì»þ¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿ÉÔ¿¶¤â¤³¤³ºÇ¶á¤Î²÷¿Ê·â¤ò¸«¤ì¤Ð¿´ÇÛ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£º£¸å¤â¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]