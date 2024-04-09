ビーチ音楽フェス「オーシャンピープルズʼ24」千葉・稲毛海浜公園で、出演アーティスト＆チケット情報
ビーチ音楽フェスティバル「オーシャンピープルズʼ24(OCEAN PEOPLESʼ24)」が、2024年7月6日(土)・7日(日)に千葉・稲毛海浜公園にて開催される。
ビーチ音楽フェス「オーシャンピープルズ」
「Save The Beach , Save The Ocean」をコンセプトに掲げる「オーシャンピープルズ」は、海好きのためのビーチカルチャーフェスティバル。2024年は千葉の都市公園・稲毛海浜公園を舞台に、プールやビーチに面した会場で行われる音楽ライブや、ビーチならではのグルメ、ビーチをテーマにしたマーケットなどが楽しめる。
Def TechやAwichら出演
第1弾の出演アーティストとして発表されたのは、Def TechやAwich、YONA YONA WEEKENDERS、Blue Vintage、Furui Rihoなど9組。ヒップホップからロック、ポップスまで、様々なジャンルのアーティストが出演予定だ。
出演アーティスト
■7月6日(土)
Def Tech／YONA YONA WEEKENDERS／I Don't Like Mondays.／Blue Vintage
■7月7日(日)
Awich／OZworld／JP THE WAVY／CHICO CARLITO／Furui Riho
※第1弾出演アーティスト
開催概要
「オーシャンピープルズʼ24」
開催日：2024年7月6日(土)・7日(日)
会場：稲毛海浜公園
チケット
■早割チケット
発売日：2024年4月15日(月)12:00〜
※チケット購入に関する詳細は、公式WEB(https://oceanpeoples.com)を参照。
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