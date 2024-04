元Stray Kids キム・ウジン、3rdミニアルバム「I LIKE THE WAY」タイトルポスターを公開

元Stray Kidsのキム・ウジンが、ニューアルバムを通じて音楽的なイメージチェンジを図る。SMエンターテインメントの音楽パブリッシング子会社であるKREATION MUSIC RIGHTS(以下、KMR)は本日(9日)0時、プロデュースレーベルであるKustomadeとキム・ウジンの公式SNSに3rdミニアルバム「I LIKE THE WAY」のタイトルポスターを公開した。

まず、モノクロのタイトルポスターには、自動車のボンネットの上で堂々としたポーズを取るキム・ウジンの姿が収められている。彼の横にはベースがある。洗練されたビジュアルが際立つ中、キム・ウジンがしたい音楽や話など、その方向性を垣間見ることができる。また、カラーのタイトルポスターには、大衆が見るソロアーティストとしてのキム・ウジンの華やかな一面があり、目を引く。キム・ウジンはカムバックに先立ち、音楽的な変身を知らせるコンテンツを次々と披露し、ソロアーティストとして一段と成熟した雰囲気を予告している。タイトルポスターに続き、予告イメージ、トラックリスト、ハイライトメドレー、タイトル曲ミュージックビデオ予告映像などが公開され、カムバックの雰囲気を盛り上げていく予定だ。3rdミニアルバム「I LIKE THE WAY」は、彼がKustomadeで初めて披露するアルバムで、自分を抑圧していた全てのものから解放され、自分だけの道を歩むというキム・ウジンの覚悟のようなアルバムだ。このため、彼は楽曲の選定からムードの構成、作詞にも積極的に参加したという。自分の感情に素直に向き合い、それを明確に表現する、一段と進化したソロアーティストの一面を見せることが期待される。22日午後6時に発売されるキム・ウジンの3rdミニアルバム「I LIKE THE WAY」は、OFF STAGEバージョンとON STAGEバージョンなど合計2種類で構成され、8日から予約販売を開始した。