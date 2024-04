2024年4月8日から、8年ぶりの来日公演がスタートしたエルヴィス・コステロのレポとライブ写真が到着したので、ご紹介しよう。この公演にあわせて来日記念盤『The Boy Named If(Alive at Memphis Magnetic)』も4月3日に発売となり、会場ではCD即売抽選特典としてエルヴィス・コステロ直筆サイン入りアナログ・7インチ・シングルのテストプレス盤が当たるキャンペーンが実施されている。

エルヴィス・コステロ『ザ・ボーイ・ネームド・イフ(アライヴ・アット・メンフィス・マグネティック)』



2024年4月3日発売CD: UICY-16211 / 2,750円(税込)/日本のみCD発売購入:https://umj.lnk.to/ec_bnia1.Magnificent Hurt(Memphis Magnetic Version)2.Truth Drug(Memphis Magnetic Version)*3.Penelope Halfpenny(Memphis Magnetic Version)4.So You Want To Be A Rock 'N' Roll Star*5.What If I Can't Give You Anything But Love?(Memphis Magnetic Version)6.The Boy Named If(Memphis Magnetic Version)7.Let Me Roll It*8.Everyday I Write The Book9.Out Of Time*10.Here, There And Everywhere*11.Magnificent Hurt(chelmico Version)*カヴァー曲