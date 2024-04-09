　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


45130.16　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
43569.34　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41996.56　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41884.33　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41734.63　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41074.35　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40414.07　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
40199.33　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

39773.13　　★日経平均株価9日終値

39753.79　　25日移動平均線
39735.73　　均衡表転換線(日足)
39679.57　　均衡表基準線(日足)
39529.36　　6日移動平均線
39135.93　　均衡表転換線(週足)
39093.51　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38862.97　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38797.51 　　新値三本足陰転値
38603.00　　均衡表雲上限(日足)
38514.32　　13週移動平均線
38433.24　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37772.96　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37314.36　　75日移動平均線
36829.32　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36414.84　　均衡表雲下限(日足)
35813.02　　均衡表基準線(週足)
35729.37　　26週移動平均線
35144.31　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34300.37　　200日移動平均線
33459.30　　ボリンジャー:-3σ(13週)
32595.77　　ボリンジャー:-1σ(26週)
31534.14　　均衡表雲上限(週足)
29717.39　　均衡表雲下限(週足)
29462.18　　ボリンジャー:-2σ(26週)
26328.58　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　28.26(前日21.82)
ST.Slow(9日)　　22.45(前日19.17)

ST.Fast(13週)　 80.88(前日78.91)
ST.Slow(13週)　 85.87(前日85.22)

［2024年4月9日］

株探ニュース