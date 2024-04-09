

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





45130.16 ボリンジャー:＋3σ(26週)

43569.34 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41996.56 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41884.33 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41734.63 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41074.35 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40414.07 ボリンジャー:＋1σ(25日)

40199.33 ボリンジャー:＋1σ(13週)



39773.13 ★日経平均株価9日終値



39753.79 25日移動平均線

39735.73 均衡表転換線(日足)

39679.57 均衡表基準線(日足)

39529.36 6日移動平均線

39135.93 均衡表転換線(週足)

39093.51 ボリンジャー:-1σ(25日)

38862.97 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38797.51 新値三本足陰転値

38603.00 均衡表雲上限(日足)

38514.32 13週移動平均線

38433.24 ボリンジャー:-2σ(25日)

37772.96 ボリンジャー:-3σ(25日)

37314.36 75日移動平均線

36829.32 ボリンジャー:-1σ(13週)

36414.84 均衡表雲下限(日足)

35813.02 均衡表基準線(週足)

35729.37 26週移動平均線

35144.31 ボリンジャー:-2σ(13週)

34300.37 200日移動平均線

33459.30 ボリンジャー:-3σ(13週)

32595.77 ボリンジャー:-1σ(26週)

31534.14 均衡表雲上限(週足)

29717.39 均衡表雲下限(週足)

29462.18 ボリンジャー:-2σ(26週)

26328.58 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 28.26(前日21.82)

ST.Slow(9日) 22.45(前日19.17)



ST.Fast(13週) 80.88(前日78.91)

ST.Slow(13週) 85.87(前日85.22)



［2024年4月9日］



株探ニュース

