4月9日 公開

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月9日、プレイステーション 5用アクション「Stellar Blade」の開発陣インタビューをPSブログにて公開した。

今回はイラストレーターとしても活躍するディレクターのキム・ヒョンテ氏、テクニカル・ディレクターのイ・ドンギ氏のインタビューとなっており、開発の経緯や世界観、キャラクターデザイン、スタイリッシュなアクションなど、本作の魅力やこだわりなどが語られている。

本作の世界観は、80年代や90年代におけるSF作品のテイストを再解釈して具現化したものとしており、インスピレーションを受けた映像作品などはあるか、という質問に対してキム・ヒョンテ氏は「テーマや素材について特に影響を受けたのは、木城ゆきと先生のSF漫画『銃夢』」と回答。欧米で実写映画化された「アリータ:バトル・エンジェル」からもたくさんのインスピレーションを受けたという。

「Stellar Blade」は現在体験版が配信されているが、イ・ドンギ氏はユーザーに向け「製品版には体験版以上にさまざまな要素が盛り込まれているので、ご期待いただければと思います」とコメント。製品版はいよいよ今月下旬、4月26日に発売される予定となっている。

PSブログ「『Stellar Blade』インタビュー!」のページ

左:SHIFT UP「Stellar Blade」ディレクター キム・ヒョンテ氏 右:SHIFT UP「」Stellar Blade」テクニカル・ディレクター イ・ドンギ氏

