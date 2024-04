ミュウミュウが「Women’s Tales（女性たちの物語）」最新作の上映会を銀座で開催

ミュウミュウは2024年4月5日、「Women’s Tales(女性たちの物語)」の第27弾『I AM THE BEAUTY OF YOUR BEAUTY, I AM THE FEAR OF YOUR FEAR』の上映会を東京 シネスイッチ銀座で開催しました。Courtesy of Miu Miu2011年よりスタートしたミュウミュウのショートフィルムプロジェクト「Women’s Tales(女性たちの物語)」は、国際的に活躍する女性映画監督が撮影を手掛け、女性ならではの感性によって、ときには美しく、ときには妖しく、そして幻想的な世界を色鮮やかに描き出しています。これまでに発表された27本のショートフィルムでは、それぞれ異なるシネマチックな世界が描き出されており、各フィルムに共通するのは、時代を超えたテーマについての問いかけです。「女性たちの物語」は女性監督たちに、21世紀の女性らしさを鋭い視点で称える作品を制作してほしいという依頼から実現しました。それは、女性の感性に訴えかけて、自分を見直す機会を与えるものであり古いことや新しいことの中に複雑さや矛盾を容認するものです。

©FASHION HEADLINE©FASHION HEADLINE3月に上海でプレミア公開されたマレーシアのタン・チュイムイ監督による同最新作のスクリーニングに加え、小説家・詩人の川上未映子氏と映画評論家の立田敦子氏によるスペシャルなトークセッションが実施され、本プロジェクトや最新作にまつわる対談が繰り広げられました。Courtesy of Miu MiuCourtesy of Miu MiuCourtesy of Miu Miu会場には、ミュウミュウの最新コレクションを纏ったアンバサダーのTWICE MOMOをはじめ、赤楚衛二、森星、山本美月など、多数のゲストが来場しました。Courtesy of Miu Miu上映会後は、東京エディション銀座にて、DJを迎え華やかなカクテルパーティも開催されました。©FASHION HEADLINE©FASHION HEADLINE©FASHION HEADLINE■上映作品情報第27弾 『I AM THE BEAUTY OF YOUR BEAUTY, I AM THE FEAR OF YOUR FEAR』監督/タン・チュイムイ公開/2024年3月12日https://youtu.be/b_sh7ONvgOY#MiuMiu#MiuMiuWomensTales@miumiuお問い合わせ:ミュウミュウ クライアントサービスTel: 0120.451.993