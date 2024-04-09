¤Í¤à¥Ù¥Ó¡¼Î¥Æý¿©¤Ï°ÂÆ£¤Ê¤Ä²È¤«¤é⁉¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡¦°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤µ¤ó¡ßÌ´Ì²¤Í¤à¤µ¤ó¤Î¿©¤¤¤·¤ó¤Ü¤¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡ä¡ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡õ¤Í¤à¥Ù¥Ó¡¼Î¥Æý¿©¤ÎÍÍ»Ò¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë
¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸net¤Î¿Íµ¤Ï¢ºÜ¡Ø¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â °ÂÆ£¤Ê¤Ä¤Î Ì´¤Î¤É¤Ç¤«¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡Ù¤È¡ØÌ´Ì²¤Í¤à¤Î¥°¥ë¥áÉÛ¶µ³èÆ°¡Ù¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤ÏÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤ªÆó¿Í¤Ï¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦¥¬¥Á¤ÎÃç¤è¤·¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤â¡¢¿©¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç--¡£
--º£²ó¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÏ¢ºÜ¤Ë¥³¥é¥Ü½Ð±é¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤ªÆó¿Í¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤è¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ì´Ì²¤Í¤à¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤Í¤à¡Ë¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤ç¤³¤¿¤ó¡ÊÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¡Ë¤È¥é¥àÆù¿©¤ÙÊüÂê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¬¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ê¤Ä¡Ë¡§²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¢¡£¤â¤¦£·¡Á£¸Ç¯Á°¤À¤è¤Í¡£¤¢¤Î¤È¤¤Ï¤ª¸ß¤¤¡¢Í§Ã£¤ÎÍ§Ã£¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÃç¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡©
¤Í¤à¡§¤Ê¤ó¤Ç¤À¤Ã¤±¡©¡¡¤¢¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¡ª¡¡TikTok¸«¤Æ¤¿¤éÀ¸½Õ´¬¤¤ÎÈé¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë´¬¤¯¤È¥È¥Ã¥Ý¥®¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¡£Åö»þ¡¢¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬SNS¤Ç¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÀ¸½Õ´¬¤¿ä¤·¤Æ¤ë¤Î¸«¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï´î¤Ö¤¾¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤·¤¿¤ó¤À¤è¡£
¤Ê¤Ä¡§¤¢¡¼¡ª ¤½¤¦¤À¡ª ¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¤È¤«¡¢¥«¥ÄÐ§¤È¤«¤Ê¤ó¤Ç¤âÊñ¤ó¤Ç¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¦¤Á¤ÎÊì¤¬¼ñÌ£¤ÇÌîºÚ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤ª¤¹¤½¤ï¤±¤¹¤ë¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¤Í¤à¡§¤½¤³¤«¤é°ÂÆ£²È¤Î¤ªÌîºÚ¤ò¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼«Å¾¼Ö¤³¤¤¤Ç¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Á¤Þ¤Ç¤È¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢»ä¤¬Ç¥¿±¤·¤Æ¤¿¤È¤¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¤Ê¤Ä¡§À¸»º¼ÔÄ¾Á÷¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Í¤à¡§¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Á¤Î¤ªÌîºÚ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¿¤À¡¢¤ª¤¹¤½¤ï¤±¤À¤È¥¿¥À¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¿¥À¤À¤«¤é¸À¤¤¤Å¤é¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤éº£Ç¯¤«¤éÇã¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Ä¡§Î¤¤¤¤â¤ò£¹kg¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£Ç¯¤ÏÎ¤¤¤¤â¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤È¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Û¤Ü¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¤ËÇã¤¤Àê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Í¤à¡§·ÀÌóÇÀ²È¤Ð¤ê¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Á¤ÎÎ¤¤¤¤â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÆÏ¤¤¤¿¤é¤¹¤°È¢¤ò³«¤±¤ÆÅ·Æü´³¤·¤·¤Æ¤Í¡×¤Ã¤ÆÊÝÂ¸Ë¡¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£
¤Ê¤Ä¡§´³¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤«¤é¤Ã¤È¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç²Ã¸º¤¬Âç»ö¡£
¤Í¤à¡§¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Á¤ÎÎ¤¤¤¤â¤ò¤æ¤Ç¤Æ¤Ä¤ë¤ó¤Ã¤ÆÈé¤ò¤à¤¤¤Æ¡¢±ö¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¡£¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¤¤í¤ó¤Ê±ö¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤±¤Æ¡Ò±ö¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ó¤â·ó¤Í¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡£
¤Ê¤Ä¡§±ö¡¢¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£ÅÙ¡¢ÈÁÎ©¤Æ¤Î±ö¤¢¤²¤ë¤Í¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ä¤Ä¡£
¤Í¤à¡§¤ï¡¼¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¡ª¡¡
¤Ê¤Ä¡§¤³¤Î¿Í¤ÏÎ¤¤¤¤â¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤À¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÎ¤¤¤¤â¤Ã¤Æ¤¢¤ÎÆÚ½Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤¢¤ì¤Ç¤·¤ç¡×¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¡£°ã¤¦¤Î¤Ë¤Ê¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡£±ö¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ë¤Ã¤Æ¡£
¤Í¤à¡§¡Ê¥Ü¥½¥Ã¤È¡ËÎäÅà¤ÈÁ´Á³Ì£°ã¤¦¤·¤Í¡£
¤Ê¤Ä¡§¤½¤ó¤ÊÄã¤¤À¼¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜµ¤¤¸¤ã¤ó¡£
¤Í¤à¡§À¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤¤¤Î¤è¡ª¡¡¤¦¤Á¤Î»Ð¤â¤¢¤ÎÎ¤¤¤¤â¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¡¢»ä¤¬¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¸å¡¢¤¹¤´¤¤¥¥é¥¥é¤·¤¿ÌÜ¤Ç¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏÎ¤¤¤¤â¤Ç¤¹¤«¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é£¹kgÉ¬Í×¤Ê¤Î¡£
¤Ê¤Ä¡§¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¤Á¤Ïµû²°¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÊÖ¤·¤Ëµû¤È¤«¤ªÊì¤µ¤ó¤ª¼êÀ½¤Î¤À¤·Ê´¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤âº£ÅÙ¤«¤éÇã¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¡ª¡¡¤È¤¯¤Ë¤¢¤Î¤À¤·Ê´¡ª ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¤Ã¤¹¡£¤¢¤ì¤Ç¤ª¤Ç¤óºî¤ë¤ÈºÇ¹â¡£¤¢¤Î¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¤È±ö¤À¤±¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤Ç¤ó¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Í¤à¡§¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ç¤ó¾å¼ê¤À¤â¤ó¤Í¡£Êì¤¬µû¤Î¤À¤·¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÄÌÈÎ¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Ïºî¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ì¤Ï»ä¤òÄÌ¤·¤Æ¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¤Î¡£Ì´Ì²½ñÅ¹¤Ç¤Þ¤ë¤ÇÌ©Çä¤Î¤è¤¦¤ËÇä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ì¡¢¤¢¤ë¡©¡×¡Ö¤¢¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¤¦¤Á¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ê¤Ä¡§Ê´¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Æü¤ªÅÚ»º¤Ë¼êºî¤ê¾®ÇþÊ´»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡£Êì¤¬°é¤Æ¤ÆÀ½Ê´¤·¤¿¤ä¤Ä¡£¤¢¤È¡¢¼êºî¤ê¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤â¡£
¤Í¤à¡§¤ï¡¼¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Á¤Î¥Þ¥Þ¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤âºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
¤Ê¤Ä¡§¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¶Ì¤«¤é¤Í¡£¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤¤¤â¤ò¿ÆÀÌ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤Æ¡£»ÔÈÎ¤Î¤È¤ÏÌ£¤Î¤·¤ßÊý¤¬Á´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Í¤à¡§¿©´¶¤âÁ´Á³°ã¤¦¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡£¥×¥ê¥×¥ê¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥·¥ã¥³¥Ã¤Æ¤¤¤¦¤ª¤¤¤·¤µ¡£È©´¶¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë´¶¤¸¡£
¤Ê¤Ä¡§¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ïº£Ç¯¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤À¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¡£
¤Í¤à¡§¤Þ¤¿ÍèÇ¯♡
--¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ªÆó¿Í¤Î²ñÏÃ¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤Ê¤Ä¡§¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¤ÏÌîºÚ¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¤¹¤´¤¤¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¡£
¤Í¤à¡§¡Ö¤Ä¤¯¤ì¤Ý¡×Á÷¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÌîºÚ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÃÎ¤Ã¤¿Ì£¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âçº¬¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤Þ¤ÇÎ©ÇÉ¤Ê¤Î¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢¡ÖÍÕ¤Ã¤Ñ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¤Ò¤ÈÀ¼¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Õ¤ê¤«¤±ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£
¤Ê¤Ä¡§¤ä¤Ä¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óËÉÙ¤À¤«¤é¤Í¡£
¤Í¤à¡§¡Ö¤Î¤é¤Ü¤¦ºÚ¢¨¡×¤â¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¤é¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨Åìµþ¤ÎÂ¿ËàÃÏ¶è¡¢ºë¶Ì¸©¤Î°ìÉô¤òÃæ¿´¤ËºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÁÅýÌîºÚ¡£¥¢¥Ö¥é¥Ê²Ê¤Ç¡¢ºÚ¤Î²Ö¤Î¤è¤¦¤ËÍÕ¤ä¤Ä¤Ü¤ß¤ò¿©¤Ù¤ë¡£
¤Ê¤Ä¡§¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢¤â¤¦¤¹¤°Î¥Æý¿©¡©
¢¨ÊÔ½¸ÉôÃí¡¡¤³¤ÎÆü¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Í¤à¥Ù¥Ó¡¼¤È¤Ê¤Ä¤µ¤ó¤¬½é´é¹ç¤ï¤»¡£¤Í¤à¥Ù¥Ó¡¼¤Ï¤¤¤¤»Ò¤Ë¤·¤Æ¤ªÆó¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Í¤à¡§¤½¤¦¤Ê¤Î¡£ÌÀ¸åÆü¤«¤é¡£´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤Î¤ª¤«¤æ¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Î°ì¸ý¤Ï¼Â²È¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡Ö°Ë²ìÊÆ¡×¤Ë¤·¤è¤¦¤«Çº¤ßÃæ¡£
¤Ê¤Ä¡§¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈÌîºÚ¤Ï¤¦¤Á¤Î¤Ë¤·¤Æ¡£ÌµÇÀÌô¤À¤«¤é°Â¿´¤À¤è¡£
¤Í¤à¡§¤½¤ìºÇ¹â¤À¤Í¡ª¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ªÊÆ¤Ï¼Â²È¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈÌîºÚ¤Ï¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Á¤Î¡£¤¢¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ê¤Ä¡§¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¤½¤³¤Î´¶³Ð¤¬¹ç¤¦¡£´ðËÜ¤Ï¼«Á³ÇÉ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ª¤¤¤·¤±¤ì¤Ð²Ã¹©¿©ÉÊ¤âÁ´Á³¥¢¥ê¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
¤Í¤à¡§¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Î¹ç¤¦¿©¤¤¤·¤ó¤Ü¤¦Ãç´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡£¥é¥àÆù¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢À¸½Õ´¬¤¤ÇºÆ²ñ¤·¡¢ÌîºÚ¤Èµû¤Çå«¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¤Ê¤Ä¡§¤³¤Á¤é¤³¤½¡ª
¥Æ¡¼¥×¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ö¤â¡¢½ª»Ï¡¢¿©¤ÙÊª¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤Ä¤µ¤ó¡õ¤Í¤à¤µ¤ó¡£4·î²¼½Ü¸ø³«Í½Äê¤Î¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÏ¢ºÜ¤Ø¤Î´ë²è¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¥°¥ë¥á¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒPROFILE¡Ó
¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡¡°ÂÆ£¤Ê¤Ä¡Ê¤¢¤ó¤É¤¦¡¦¤Ê¤Ä¡Ë
1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£¿ÈÄ¹170Ñ¡¢ÂÎ½Å130Ô¡£¤ª¤«¤Ã¤Ñ´ã¶À¤Ë»ç¤ÎÉþ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡£2012Ç¯¤Ë¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤ò·ëÀ®¡£2015Ç¯¡¢£Í-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÈÂè14²óÌ¡ºÍ¿·¿ÍÂç¾Þ¤Ë¤Æ¤È¤â¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤·¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¼ñÌ£¤Ï²óÅ¾¤º¤·¤á¤°¤ê¡£¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡ª¡ª¡×¡ÊTBS¡Ë¤ä¡Ö¥Ç¥«À¹¤ê¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ê¤É¥°¥ë¥áÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¡£¡Ö¥Ê¥¤¥Ä ¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Î¿åÍËÆü¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¡£
Ì´Ì²¤Í¤à¡Ê¤æ¤á¤ß¡¦¤Í¤à¡Ë
2009Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤ä¥³¥é¥à¼¹É®¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¡£19Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¡£¸½ºß¤Ï¡¢²¼ËÌÂô¤Î½ñÅ¹¡ÖÌ´Ì²½ñÅ¹¡×¤Î·Ð±Ä¡¢¡Ö¤¿¤Ì¤¤å¤ó¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£¥ì¥·¥ÔËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥ì¡¼¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿©¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¶¯¤¤¡£¼çÉØ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸net¤Î¿Íµ¤Ï¢ºÜ¡Ø¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â °ÂÆ£¤Ê¤Ä¤Î Ì´¤Î¤É¤Ç¤«¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡Ù¤È¡ØÌ´Ì²¤Í¤à¤Î¥°¥ë¥áÉÛ¶µ³èÆ°¡Ù¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤ÏÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤ªÆó¿Í¤Ï¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦¥¬¥Á¤ÎÃç¤è¤·¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤â¡¢¿©¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç--¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤·¤ç¤³¤¿¤ó¼çºÅ¤Î¥é¥àÆù½÷»Ò²ñ
--º£²ó¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÏ¢ºÜ¤Ë¥³¥é¥Ü½Ð±é¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤ªÆó¿Í¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤è¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ê¤Ä¡Ë¡§²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¢¡£¤â¤¦£·¡Á£¸Ç¯Á°¤À¤è¤Í¡£¤¢¤Î¤È¤¤Ï¤ª¸ß¤¤¡¢Í§Ã£¤ÎÍ§Ã£¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÃç¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡©
¤Í¤à¡§¤Ê¤ó¤Ç¤À¤Ã¤±¡©¡¡¤¢¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¡ª¡¡TikTok¸«¤Æ¤¿¤éÀ¸½Õ´¬¤¤ÎÈé¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë´¬¤¯¤È¥È¥Ã¥Ý¥®¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¡£Åö»þ¡¢¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬SNS¤Ç¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÀ¸½Õ´¬¤¿ä¤·¤Æ¤ë¤Î¸«¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï´î¤Ö¤¾¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤·¤¿¤ó¤À¤è¡£
¤Ê¤Ä¡§¤¢¡¼¡ª ¤½¤¦¤À¡ª ¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¤È¤«¡¢¥«¥ÄÐ§¤È¤«¤Ê¤ó¤Ç¤âÊñ¤ó¤Ç¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¦¤Á¤ÎÊì¤¬¼ñÌ£¤ÇÌîºÚ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤ª¤¹¤½¤ï¤±¤¹¤ë¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¤Í¤à¡§¤½¤³¤«¤é°ÂÆ£²È¤Î¤ªÌîºÚ¤ò¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼«Å¾¼Ö¤³¤¤¤Ç¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Á¤Þ¤Ç¤È¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢»ä¤¬Ç¥¿±¤·¤Æ¤¿¤È¤¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¤Ê¤Ä¡§À¸»º¼ÔÄ¾Á÷¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Î¤¤¤¤â£¹kg¡¢Ì©Çä¡©¤ÎÊ´¡¢¿¼¤Þ¤ëå«
¤Í¤à¡§¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Á¤Î¤ªÌîºÚ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¿¤À¡¢¤ª¤¹¤½¤ï¤±¤À¤È¥¿¥À¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¿¥À¤À¤«¤é¸À¤¤¤Å¤é¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤éº£Ç¯¤«¤éÇã¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Ä¡§Î¤¤¤¤â¤ò£¹kg¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£Ç¯¤ÏÎ¤¤¤¤â¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤È¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Û¤Ü¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¤ËÇã¤¤Àê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Í¤à¡§·ÀÌóÇÀ²È¤Ð¤ê¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Á¤ÎÎ¤¤¤¤â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÆÏ¤¤¤¿¤é¤¹¤°È¢¤ò³«¤±¤ÆÅ·Æü´³¤·¤·¤Æ¤Í¡×¤Ã¤ÆÊÝÂ¸Ë¡¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£
¤Ê¤Ä¡§´³¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤«¤é¤Ã¤È¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç²Ã¸º¤¬Âç»ö¡£
¤Í¤à¡§¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Á¤ÎÎ¤¤¤¤â¤ò¤æ¤Ç¤Æ¤Ä¤ë¤ó¤Ã¤ÆÈé¤ò¤à¤¤¤Æ¡¢±ö¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¡£¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¤¤í¤ó¤Ê±ö¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤±¤Æ¡Ò±ö¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ó¤â·ó¤Í¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡£
¤Ê¤Ä¡§±ö¡¢¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£ÅÙ¡¢ÈÁÎ©¤Æ¤Î±ö¤¢¤²¤ë¤Í¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ä¤Ä¡£
¤Í¤à¡§¤ï¡¼¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¡ª¡¡
¤Ê¤Ä¡§¤³¤Î¿Í¤ÏÎ¤¤¤¤â¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤À¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÎ¤¤¤¤â¤Ã¤Æ¤¢¤ÎÆÚ½Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤¢¤ì¤Ç¤·¤ç¡×¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¡£°ã¤¦¤Î¤Ë¤Ê¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡£±ö¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ë¤Ã¤Æ¡£
¤Í¤à¡§¡Ê¥Ü¥½¥Ã¤È¡ËÎäÅà¤ÈÁ´Á³Ì£°ã¤¦¤·¤Í¡£
¤Ê¤Ä¡§¤½¤ó¤ÊÄã¤¤À¼¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜµ¤¤¸¤ã¤ó¡£
¤Í¤à¡§À¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤¤¤Î¤è¡ª¡¡¤¦¤Á¤Î»Ð¤â¤¢¤ÎÎ¤¤¤¤â¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¡¢»ä¤¬¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¸å¡¢¤¹¤´¤¤¥¥é¥¥é¤·¤¿ÌÜ¤Ç¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏÎ¤¤¤¤â¤Ç¤¹¤«¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é£¹kgÉ¬Í×¤Ê¤Î¡£
¤Ê¤Ä¡§¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¤Á¤Ïµû²°¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÊÖ¤·¤Ëµû¤È¤«¤ªÊì¤µ¤ó¤ª¼êÀ½¤Î¤À¤·Ê´¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤âº£ÅÙ¤«¤éÇã¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¡ª¡¡¤È¤¯¤Ë¤¢¤Î¤À¤·Ê´¡ª ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¤Ã¤¹¡£¤¢¤ì¤Ç¤ª¤Ç¤óºî¤ë¤ÈºÇ¹â¡£¤¢¤Î¤À¤·¥Ñ¥Ã¥¯¤È±ö¤À¤±¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤Ç¤ó¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Í¤à¡§¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ç¤ó¾å¼ê¤À¤â¤ó¤Í¡£Êì¤¬µû¤Î¤À¤·¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÄÌÈÎ¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Ïºî¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ì¤Ï»ä¤òÄÌ¤·¤Æ¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¤Î¡£Ì´Ì²½ñÅ¹¤Ç¤Þ¤ë¤ÇÌ©Çä¤Î¤è¤¦¤ËÇä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ì¡¢¤¢¤ë¡©¡×¡Ö¤¢¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¤¦¤Á¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ê¤Ä¡§Ê´¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Æü¤ªÅÚ»º¤Ë¼êºî¤ê¾®ÇþÊ´»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡£Êì¤¬°é¤Æ¤ÆÀ½Ê´¤·¤¿¤ä¤Ä¡£¤¢¤È¡¢¼êºî¤ê¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤â¡£
¤Í¤à¡§¤ï¡¼¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Á¤Î¥Þ¥Þ¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤âºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
¤Ê¤Ä¡§¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¶Ì¤«¤é¤Í¡£¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤¤¤â¤ò¿ÆÀÌ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤Æ¡£»ÔÈÎ¤Î¤È¤ÏÌ£¤Î¤·¤ßÊý¤¬Á´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Í¤à¡§¿©´¶¤âÁ´Á³°ã¤¦¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡£¥×¥ê¥×¥ê¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥·¥ã¥³¥Ã¤Æ¤¤¤¦¤ª¤¤¤·¤µ¡£È©´¶¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë´¶¤¸¡£
¤Ê¤Ä¡§¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ïº£Ç¯¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤À¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¡£
¤Í¤à¡§¤Þ¤¿ÍèÇ¯♡
¡Ö¤Í¤à¥Ù¥Ó¡¼¡×¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈÌîºÚ¤Ï¡¢°ÂÆ£²È»º¤Ç⁉
--¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ªÆó¿Í¤Î²ñÏÃ¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤Ê¤Ä¡§¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¤ÏÌîºÚ¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¤¹¤´¤¤¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¡£
¤Í¤à¡§¡Ö¤Ä¤¯¤ì¤Ý¡×Á÷¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÌîºÚ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÃÎ¤Ã¤¿Ì£¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âçº¬¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤Þ¤ÇÎ©ÇÉ¤Ê¤Î¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢¡ÖÍÕ¤Ã¤Ñ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¤Ò¤ÈÀ¼¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Õ¤ê¤«¤±ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£
¤Ê¤Ä¡§¤ä¤Ä¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óËÉÙ¤À¤«¤é¤Í¡£
¤Í¤à¡§¡Ö¤Î¤é¤Ü¤¦ºÚ¢¨¡×¤â¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¤é¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨Åìµþ¤ÎÂ¿ËàÃÏ¶è¡¢ºë¶Ì¸©¤Î°ìÉô¤òÃæ¿´¤ËºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÁÅýÌîºÚ¡£¥¢¥Ö¥é¥Ê²Ê¤Ç¡¢ºÚ¤Î²Ö¤Î¤è¤¦¤ËÍÕ¤ä¤Ä¤Ü¤ß¤ò¿©¤Ù¤ë¡£
¤Ê¤Ä¡§¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢¤â¤¦¤¹¤°Î¥Æý¿©¡©
¢¨ÊÔ½¸ÉôÃí¡¡¤³¤ÎÆü¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Í¤à¥Ù¥Ó¡¼¤È¤Ê¤Ä¤µ¤ó¤¬½é´é¹ç¤ï¤»¡£¤Í¤à¥Ù¥Ó¡¼¤Ï¤¤¤¤»Ò¤Ë¤·¤Æ¤ªÆó¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Í¤à¡§¤½¤¦¤Ê¤Î¡£ÌÀ¸åÆü¤«¤é¡£´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤Î¤ª¤«¤æ¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Î°ì¸ý¤Ï¼Â²È¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡Ö°Ë²ìÊÆ¡×¤Ë¤·¤è¤¦¤«Çº¤ßÃæ¡£
¤Ê¤Ä¡§¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈÌîºÚ¤Ï¤¦¤Á¤Î¤Ë¤·¤Æ¡£ÌµÇÀÌô¤À¤«¤é°Â¿´¤À¤è¡£
¤Í¤à¡§¤½¤ìºÇ¹â¤À¤Í¡ª¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ªÊÆ¤Ï¼Â²È¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈÌîºÚ¤Ï¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Á¤Î¡£¤¢¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ê¤Ä¡§¤Í¤à¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¤½¤³¤Î´¶³Ð¤¬¹ç¤¦¡£´ðËÜ¤Ï¼«Á³ÇÉ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ª¤¤¤·¤±¤ì¤Ð²Ã¹©¿©ÉÊ¤âÁ´Á³¥¢¥ê¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
¤Í¤à¡§¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Î¹ç¤¦¿©¤¤¤·¤ó¤Ü¤¦Ãç´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡£¥é¥àÆù¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢À¸½Õ´¬¤¤ÇºÆ²ñ¤·¡¢ÌîºÚ¤Èµû¤Çå«¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¤Ê¤Ä¡§¤³¤Á¤é¤³¤½¡ª
¥Æ¡¼¥×¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ö¤â¡¢½ª»Ï¡¢¿©¤ÙÊª¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤Ä¤µ¤ó¡õ¤Í¤à¤µ¤ó¡£4·î²¼½Ü¸ø³«Í½Äê¤Î¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÏ¢ºÜ¤Ø¤Î´ë²è¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¥°¥ë¥á¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒPROFILE¡Ó
¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡¡°ÂÆ£¤Ê¤Ä¡Ê¤¢¤ó¤É¤¦¡¦¤Ê¤Ä¡Ë
1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£¿ÈÄ¹170Ñ¡¢ÂÎ½Å130Ô¡£¤ª¤«¤Ã¤Ñ´ã¶À¤Ë»ç¤ÎÉþ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡£2012Ç¯¤Ë¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤ò·ëÀ®¡£2015Ç¯¡¢£Í-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÈÂè14²óÌ¡ºÍ¿·¿ÍÂç¾Þ¤Ë¤Æ¤È¤â¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤·¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¼ñÌ£¤Ï²óÅ¾¤º¤·¤á¤°¤ê¡£¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡ª¡ª¡×¡ÊTBS¡Ë¤ä¡Ö¥Ç¥«À¹¤ê¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ê¤É¥°¥ë¥áÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¡£¡Ö¥Ê¥¤¥Ä ¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Î¿åÍËÆü¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¡£
Ì´Ì²¤Í¤à¡Ê¤æ¤á¤ß¡¦¤Í¤à¡Ë
2009Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤ä¥³¥é¥à¼¹É®¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¡£19Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¡£¸½ºß¤Ï¡¢²¼ËÌÂô¤Î½ñÅ¹¡ÖÌ´Ì²½ñÅ¹¡×¤Î·Ð±Ä¡¢¡Ö¤¿¤Ì¤¤å¤ó¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£¥ì¥·¥ÔËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥ì¡¼¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿©¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¶¯¤¤¡£¼çÉØ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£