RIIZE、Mrs․ GREEN APPLE 若井滉斗と一夜限りのコラボステージを披露
4月12日（金）〜14日（日）の3日間Kアリーナ横浜で行われる、テレビ朝日開局65周年を記念した新たなグローバルミュージックフェスティバル「The Performance（ザ・パフォーマンス）」。この度、14日（日）の公演において、若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE）×RIIZEによる一夜限りのコラボステージが決定した。
先日4月5日（金）から新しく始まった新音楽バラエティ番組「M:ZINE（エンジン）」に、4月のピックアップアーティストとしてRIIZE。そして、「M:ZINE」編集部員としてMrs. GREEN APPLEの若井滉斗が出演。同番組でRIIZEと若井滉斗によるコラボ企画の実現を機に、早くも14日（日）の「The Performance」でも、コラボステージが決定した。
14日（日）の公演のチケットは既に完売しているが、この貴重なコラボステージの模様は同日16時30分より「ABEMA SPECIAL 2」チャンネルと、「K World」チャンネルにて見る事ができる。
■生中継詳細
先日4月5日（金）から新しく始まった新音楽バラエティ番組「M:ZINE（エンジン）」に、4月のピックアップアーティストとしてRIIZE。そして、「M:ZINE」編集部員としてMrs. GREEN APPLEの若井滉斗が出演。同番組でRIIZEと若井滉斗によるコラボ企画の実現を機に、早くも14日（日）の「The Performance」でも、コラボステージが決定した。
■生中継詳細
テレビ朝日開局65周年記念「The Performance」
放送日時：4月14日（日）16時30分〜22時
放送チャンネル：ABEMA SPECIAL 2チャンネル、K WORLDチャンネル
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※「ABEMA SPECIAL 2」「K WORLD」ともに同じ内容が生中継されます
※配信開始時間は変更になる場合がございます
※見逃し配信はございません
■関連リンク
「The Performance」オフィシャルHP