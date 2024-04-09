『第65回 国際数学オリンピック』日本代表の高校生6人が決定【一覧】
公益財団法人・数学オリンピック財団は、9日までに『第65回 国際数学オリンピック（IMO2024）イギリス大会』（7月11日〜22日）の日本代表選手を発表した。
【写真】がっちり握手したNHK・稲葉会長＆東大・藤井総長
国際数学オリンピックは1959年にルーマニアで初開催され、日本は1990年の第31回中国大会から参加。2003年に東京、昨年に千葉で日本大会が開かれた。
日本の過去5年の国別順位は、2019年（ルーマニア）13位→20年（オンライン・ロシア）18位→21年（オンライン・ロシア）25位→22年（ノルウェー）8位→23年（日本）5位。
■第65回国際数学オリンピック（IMO2024）日本代表選手
・濱川慎次郎（※濱＝異体字）／ラ・サール高等学校1年 鹿児島県
・飯島隆介／開成高等学校3年 東京都
・狩野慧志／長野県松本深志高等学校2年 長野県
・金是佑／栄光学園高等学校3年 神奈川県
・宮原尚大／灘高等学校3年 兵庫県
・若杉直音／帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 2年 大阪府
※学年は2024年4月現在。アルファベット順・都道府県は住所所在地。敬称略
【写真】がっちり握手したNHK・稲葉会長＆東大・藤井総長
国際数学オリンピックは1959年にルーマニアで初開催され、日本は1990年の第31回中国大会から参加。2003年に東京、昨年に千葉で日本大会が開かれた。
日本の過去5年の国別順位は、2019年（ルーマニア）13位→20年（オンライン・ロシア）18位→21年（オンライン・ロシア）25位→22年（ノルウェー）8位→23年（日本）5位。
・濱川慎次郎（※濱＝異体字）／ラ・サール高等学校1年 鹿児島県
・飯島隆介／開成高等学校3年 東京都
・狩野慧志／長野県松本深志高等学校2年 長野県
・金是佑／栄光学園高等学校3年 神奈川県
・宮原尚大／灘高等学校3年 兵庫県
・若杉直音／帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 2年 大阪府
※学年は2024年4月現在。アルファベット順・都道府県は住所所在地。敬称略