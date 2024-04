フランス生まれの世界的キッチンウェアブランド「ル・クルーゼ」から、「ミッキーマウス コレクション」と「ウィニー・ザ・プー コレクション」の新作が登場。

「ミッキーマウス」と「くまのプーさん」デザインの、見ているだけで楽しくなるプレートやディッシュ、テーブルウェア・セットが販売されます☆

ル・クルーゼ ディズニー「ミッキーマウス」「くまのプーさん」コレクション

発売日:2024年4月10日(水)

販売店舗:全国の取り扱い百貨店、ル・クルーゼ ショップ、公式オンラインショップ、その他オンラインショップ

フランス生まれの世界的キッチンウェアブランド「ル・クルーゼ」

フランスの伝統的な製法を守りながら、世界中の食文化やトレンドに沿った革新的な製品を生み出しています。

そんな「ル・クルーゼ」が展開する、ディズニーの人気キャラクター「ミッキーマウス」と「くまのプーさん」をデザインしたコレクションに新作が登場!

世代を超えて世界中で愛される「ミッキーマウス」と「くまのプーさん」デザインのキッチングッズは、いずれも優しいニュアンスカラーで、ハレの日はもちろん普段のテーブルコーディネートにも使いやすいのが特長です。

見ているだけで楽しくなるプレートやディッシュは、離乳食やお子さん用のテーブルコーディネートにもぴったり。

かわいい「ミッキーマウス」や「くまのプーさんデザイン」のテーブルウェアで、心躍るランチやカフェタイムを楽しめます☆

ミッキーマウス コレクション

2024年の「ミッキーマウス コレクション」は、「ミッキーマウス」デザインのプレートやディッシュ、シルエットのレリーフを施したマグカップなどをラインナップ。

すべてかわいいオリジナルボックスで届けられます。

「ミッキーマウス」のシルエットやレリーフで表現することで、シーンを選ばず日常使いしやすいデザインに仕上げられています。

癒しの淡いパステルカラー3色(シェルピンク、コースタルブルー、コットン)が、いつものテーブルに優しい彩りを添えてくれます。

「ミッキーマウス」を身近に感じられるプレートやディッシュは、自宅用にはもちろん、出産やお食い初め、結婚のお祝いにもおすすめです。

ミッキーマウス/テーブルウェア・セット

価格:10,010円(税込)

カラー : コースタルブルー、シェルピンク

サイズ:

・プレート:奥行22×幅26cm

・マグカップ:直径8×高さ8cm、容量220ml

・ミニ・ディッシュ:奥行7×幅9×高さ3cm

シンプルな「ミッキーマウス」デザインのプレートに、小皿とミッキーのレリーフ入りマグカップを組み合わせた3点セット。

遊び心たっぷりのデザインが食卓を彩ってくれます。

ミッキーマウス/オーバル・ディッシュ 19cm

価格:4,840円(税込)

カラー:コースタルブルー、シェルピンク

サイズ:奥行16×幅19×高さ5cm

容量:630ml

「ミッキーマウス」のグローブのレリーフが施された楕円形のディッシュ。

しっかり深さがあるので、カレーやパスタなど幅広いメニューに使えます。

ミッキーマウス/ミニ・ディッシュ(2個入り)

価格:6,050円(税込)

カラー:コースタルブルー×コットン、シェルピンク×コットン

サイズ:奥行11×幅13×高さ4cm

「ミッキーマウス」のシルエットのミニ・ディッシュが色違いの2個セットになっています。

ナッツやチョコレートを入れたり、ジャムやヨーグルト、ソース入れとしても使える便利なアイテムです。

深さがあるので、おかゆやスープ、すりおろしなど水分が多めの離乳食メニューでも活用できます。

「くまのプーさん」コレクション

「くまのプーさん」は100エーカーの森に住む、はちみつが大好きなくまのぬいぐるみ。

1926年にイギリスの児童小説に登場して以来、世界中の人たちに愛され続けている大人気のキャラクターです。

2024年のル・クルーゼ「ウィニー・ザ・プー コレクション」では、「くまのプーさん」のシルエット、大好きなはちみつの壺、ハチをモチーフにしたテーブルウェア・セットや、「くまのプーさん」や仲良しの「ピグレット」のレリーフが愛らしいディッシュなどを販売しています。

お子さんにも大人気の「プーさん」のアイテムは、出産やお食い初めのギフトにもぴったり。

いずれも、かわいいオリジナルボックス入りです。

カラーは、「くまのプーさん」をイメージした優しい黄色「クインスイエロー」、淡いグレージュ「ナツメグ」、そしてぬくもりのあるマットな質感の「コットン」の3色が展開されています。

テーブルウェア・セット

価格:10,010円(税込)

カラー:クインスイエロー、ナツメグ

サイズ:

・プレート:奥行21×幅23cm

・マグカップ:直径7×高さ8cm、容量250ml

・ミニ・ディッシュ:奥行8×幅9×高さ3cm

※店頭入荷は4月11日より順次発売予定

「くまのプーさん」のシルエットがかわいいプレートに、ミニ・ディッシュとマグカップを組み合わせた使い勝手の良いセット。

朝食やランチ、ティータイムやパーティーなど幅広いシーンで使え、出産祝いのほか、誕生日や進学のギフトにもぴったりです。

くまのプーさん/オーバル・ディッシュ19cm

価格:4,840円(税込)

カラー:クインスイエロー

サイズ:奥行16×幅19×高さ5cm

容量:630ml

※店頭入荷は4月11日より順次発売予定

「くまのプーさん」と「ピグレット」のレリーフが施された楽しいデザインのオーバル・ディッシュ。

「くまのプーさん」をイメージした優しい黄色「クインスイエロー」がテーブルに華やぎを添えてくれます。

くまのプーさん/ミニ・ディッシュ(2個入り)

価格:6,050円(税込)

カラー:クインスイエロー×コットン

サイズ:

・プーさん:奥行11×幅11×高さ4cm

・ハニーポット:奥行10×幅11×高さ4cm

※店頭入荷は4月11日より順次発売予定

「くまのプーさん」とハニーポットをモチーフにした小さなディッシュの2個セット。

食器としてだけでなくスイーツの型や小物入れなどいろいろな用途に使えます。

深さがあるので、おかゆやスープ、すりおろしなど、水分が多めの離乳食メニューにも最適です。

「ミッキーマウス」と「くまのプーさん」デザインの、見ているだけで楽しくなるテーブルウェア。

ル・クルーゼの「ミッキーマウス」「くまのプーさん」コレクションは、2024年4月10日(水)より発売です☆

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 優しいニュアンスカラーのテーブルウェア!ル・クルーゼ ディズニー「ミッキーマウス」「くまのプーさん」コレクション appeared first on Dtimes.